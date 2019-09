Xilon GSM, il cronotermostato GSM pensato per la tua casa di montagna

Ancora una volta si avvicina la stagione autunnale e nostro malgrado dobbiamo lasciare le case di vacanza, nell’attesa che la neve faccia la sua comparsa e ci richiami a nuovi momenti di relax.

Ma come facciamo a tenere sotto controllo la nostra casa di montagna anche quando siamo impegnati sul difficile fronte del lavoro quotidiano? Ancora più difficile è far si che la nostra casa di vacanza sia pronta e confortevole al nostro ritorno, senza dover incorrere in inutili sprechi e costi.

Ormai da diversi anni è disponibile una soluzione per tutto questo: molti sono infatti i termostati che integrano la funzione GSM, permettendo quindi di dialogare con l’impianto termico della propria abitazione, anche quando si è a distanza.

La gran parte dei termostati GSM disponibili sul mercato però non è in grado di fornire una soluzione estetica, e mal si adatta a quegli ambienti, nei quali anche il più piccolo elemento all’interno della casa deve armonizzarsi al contesto stilistico dell’arredamento.

L’eleganza e lo stile del legno, con un cuore tecnologico

Tanti sono i modelli di cronotermostati GSM, ma solo uno coniuga la funzionalità tecnologica con il design e la materialità del legno: Xilon.

Xilon è il primo ed unico cronotermostato GSM che permette di arredare la propria casa di montagna in armonia con il gusto e lo stile di chi la abita.

Già disponibile a catalogo in più di 16 diverse versioni di legno e colore, Xilon può essere realizzato su richiesta usando qualsiasi tipologia di legno, così da armonizzarsi con tutti i tipi di arredamento di montagna, e non solo.

Tecnologia smart e funzione GSM

Grazie al suo cuore tecnologico, Xilon permette di impostare fino a 4 diversi programmi settimanali per fasce orarie, affinché l’impianto possa funzionare in autonomia e secondo una logica di ottimizzazione dei consumi.

Le impostazioni date possono comunque essere riviste e modificate in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo grazie alla connettività GSM.

Xilon GSM permette non solo di impostare e controllare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento da remoto, bensì anche di visualizzare in tempo reale la temperatura e l’umidità rilevate nell’ambiente, così da avere sempre “a portata di smartphone” i dati ambientali fondamentali.

Modalità Bluetooth

Se la funzione GSM di Xilon è ideale per gestire da remoto il funzionamento dell’impianto, una volta arrivati in prossimità del dispositivo entra in funzione la modalità Bluetooth, che permette di gestire e visualizzare tutti i comandi e le funzionalità su di una comoda App.

Ricordiamo infine che Xilon è compatibile con tutti gli impianti termici di tipo tradizionale, e non richiede particolari interventi o adattamenti per poter essere installato dal proprio elettricista di fiducia.