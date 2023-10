Sharon Personal Care sceglie i prodotti Finder per ottimizzare la gestione della termoregolazione

L’installazione di numerosi termostati smart Finder Bliss2 ha permesso a Sharon Personal Care di ottimizzare la gestione della termoregolazione all’interno di tutti gli ambienti dell’azienda della sede di Trezzo sull’Adda.

Sharon Personal Care, azienda specializzata nella creazione e produzione di ingredienti innovativi per la cura personale, rappresenta un nome affermato nel settore dei cosmetici a livello internazionale. Con sede ad Ashdod in Israele, il brand comprende due strutture produttive anche in Italia, di cui una a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano.

Grazie alla sua notevole esperienza nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità, la sede lombarda di Sharon Personal Care ha adottato alcune soluzioni dal catalogo dedicato ai prodotti per il settore residenziale e terziario di Finder, al fine di ottimizzare la gestione della temperatura all’interno di tutti gli ambienti dell’azienda.

Questa ottimizzazione è stata resa possibile mediante l’installazione di diversi termostati smart Finder Bliss2 distribuiti tra gli uffici, i magazzini e i laboratori.

La collaborazione tra Sharon Personal Care e Finder ha trovato origine nella necessità di controllare in modo rapido e senza difficoltà i sistemi di riscaldamento e raffreddamento multizona in tutte le aree dell’azienda. Questo processo di modernizzazione dell’impianto di climatizzazione è stato finalizzato all’efficientamento energetico, senza bisogno di procedere con interventi invasivi – a livello strutturale – agli impianti presenti. Grazie all’utilizzo della tecnologia di radiofrequenza, i prodotti Finder sono stati agevolmente adattati in tutti i contesti e in tutte le zone che necessitavano di controllo termico.

La decisione è stata quindi quella di sostituire i vecchi termostati con tecnologia cablata, installando ben 25 termostati smart Bliss2, 8 attuatori radio Tipo 13.21-S000 e 4 gateway per la gestione remota dei termostati.

Con l’implementazione delle soluzioni proposte da Finder, oggi la programmazione e il controllo della temperatura all’interno di tutte le aree dell’impianto di Sharon Personal Care a Trezzo sull’Adda avvengono in modo agevole e istantaneo.

Questo può avvenire sia in loco che a distanza, da mobile tramite app dedicata, persino durante i periodi di chiusura aziendale o quando i dipendenti sono in modalità di lavoro smart.

