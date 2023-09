Una villa di design dal volto smart con la domotica AVE

L’eleganza tecnologica della domotica AVE illumina lo stile di questa esclusiva villa di design, ubicata in provincia di Salerno, donandole un accento smart. I vari sistemi qui implementati “dialogano” fra loro, coordinandosi per assecondare tutte le esigenze tecnologhe e di comfort.

Grazie alle soluzioni AVE è stato realizzato un sistema integrato che mette in relazione domotica, videocitofonia e sicurezza. Dai supervisori touch screen è possibile gestire ogni funzione implementata nell’impianto di home automation, così come l’antifurto. Con la stessa facilità con cui si accendono le luci, è possibile richiamare scenari preimpostati, in grado di condurre ciascun ambiente alle condizioni di temperatura, illuminazione e comfort richieste, in un semplice tocco. Le medesime funzionalità sono inoltre raggiungibili da remoto, attraverso l’app Ave Cloud, permettendo di supervisionare e gestire la casa anche a distanza.

L’ampio catalogo di estetiche AVE ha permesso di personalizzare l’impianto a seconda degli ambienti, così da allinearlo all’accuratissimo progetto di interior design. I supervisori, così come la maggior parte dei comandi touch, si avvalorano di estetiche in cristallo, oppure in alluminio. Inseriti all’interno di placche coordinate ai comandi touch, le serie civili Allumia 44 (grigio argentato) e Domus 100 (bianco) si alternano per conformare gli elementi visibili dell’impianto all’estetica prescelta per i singoli ambienti. Altra soluzione interessante, anch’essa coordinata, sono le prese a scomparsa: grazie ad un sistema brevettato da AVE la placca scivola sulla presa garantendo una maggiore sicurezza e protezione quando non è in uso.

Le soluzioni AVE hanno reso questa villa di design un vero e proprio esempio di eleganza tecnologica, un mix perfetto di estetica e funzionalità dal volto smart.

