Ave Domina Videocitofonia: un sistema smart e integrato

Nasce la gamma AVE DOMINA Videocitofonia, un sistema professionale ricco di opportunità per l’installatore: semplice da gestire e da proporre grazie alle molteplici funzionalità smart e all’integrazione con domotica e antifurto.

AVE introduce la gamma dedicata alla videocitofonia, valorizzando l’offerta DOMINA Smart – la piattaforma integrata e IoT ready che concentra tutti i sistemi tecnologici AVE – mediante due postazioni esterne audio-video e la rivoluzionaria postazione interna Touch Screen “Viva-Voce”.

Quest’ultima soluzione, in particolare, si distingue per essere il più grande videocitofono interno nella sua categoria, grazie al suo display interattivo da 10”. Il suo design raffinato con struttura bi-materiale in alluminio e vetro, disponibile con frontale nero (Cod. TS10N-V) o in versione total white (Cod. TS10B-V), è un valore aggiunto per le opportunità d’installazione, ma è soprattutto a livello tecnologico che la postazione “Viva-Voce” si distingue. Si tratta di un dispositivo altamente avanzato in grado di svolgere, oltre alle funzioni videocitofoniche, anche il monitoraggio delle videocamere IP e la supervisione della domotica e dell’antintrusione AVE. Questo si aggiunge alle innumerevoli funzioni con cui il sistema videocitofonico AVE si arricchisce, differenziandosi da quanto normalmente presente sul mercato: come per esempio la messaggistica testuale, le chiamate intercomunicanti tra gli appartamenti e la video-segreteria, che permette di avere sempre sottocchio le chiamate a cui non si è risposto. Grazie all’app dedicata AVE Intercom, inoltre, si garantisce la possibilità all’utente finale di rispondere alle chiamate in remoto, di verificare dal proprio smartphone chi lo ha cercato ed eventualmente conoscere chi ha risposto al posto suo. Per andare incontro alle diverse esigenze di utilizzo, la postazione “Viva-Voce” consente di scegliere quale suoneria utilizzare, può fungere da cornice digitale personalizzabile e permette la gestione dell’apriporta automatico alla chiamata – funzione particolarmente utile per soddisfare le esigenze di tutte quelle attività commerciali che tipicamente hanno sede all’interno di contesti anche residenziali.

Anche la proposta videocitofonica esterna risulta particolarmente innovativa e completa. Il sistema AVE offre due diverse tipologie di postazioni esterne o “pulsantiere”, disponibili nelle versioni per abitazioni mono, bi e quadrifamiliari:

il modello “ Antivandalo ” è caratterizzato da una struttura in metallo estremamente robusta e resistente, anche alle escursioni termiche e agli agenti atmosferici e per questo idoneo alla maggior parte dei contesti installativi;

” è caratterizzato da una struttura in metallo estremamente robusta e resistente, anche alle escursioni termiche e agli agenti atmosferici e per questo idoneo alla maggior parte dei contesti installativi; il modello di design “Villa” è realizzato in alluminio e vetro con frontale Sensitive Touch (ispirato alla Serie Civile Allumia 44); la retroilluminazione bianca e gli ampi cartellini portanome permettono la personalizzazione della stessa senza interferire con la praticità d’uso e l’eleganza stessa.

Entrambe condividono un grado di protezione IP54 e possono essere installate ad incasso o parete. La telecamera integrata si distingue per gli ampi angoli di visione offerti, anche in notturna, e per il sistema di cancellazione del rumore che assicura una migliore comunicazione audio e audio/video. La tecnologia contactless MIFARE® adottata dalle postazioni esterne AVE garantisce affidabilità anche nella funzione ausiliaria del controllo accessi per Card Master e Utenti e relativo apriporta con profilo settimanale. Un registro eventi terrà lo storico degli accessi così da poter monitorare eventuali passaggi tessera e bloccare quelli indesiderati. Al fine di poter controllare il varco principale in cui sono installate – tipicamente il cancello pedonale – le postazioni esterne gestiscono un’uscita a relè integrata nel dispositivo stesso. Tuttavia per conformare l’impianto alle varie possibili esigenze installative, il sistema si completa di un modulo di espansione a relè per governare un secondo varco come, per esempio, il cancello carraio.

AVE DOMINA Videocitofonia è un sistema evoluto, ideato per agevolare il lavoro professionale. La programmazione è semplice, non richiede specifiche conoscenze informatiche e si effettua integralmente tramite la pagina web generata direttamente dai dispositivi senza bisogno di alcun software aggiuntivo . Tutti i dispositivi hanno un indirizzo di rete (IP) ed una volta collegati alla rete sono completamente configurabili senza bisogno di essere fisicamente davanti ad essi. I dispositivi DOMINA possono essere collegati anche su reti LAN già esistenti: in questo caso le postazioni interne e i posti esterni IP coesistono e operano sulla stessa rete LAN con altri apparati; dove l’indirizzamento dei dispostivi deve essere opportunamente gestito mediante indirizzo IP statico. Le potenzialità del sistema DOMINA consentono inoltre di usare la rete IP stessa per integrare nell’impianto videocitofonico funzionalità di sicurezza e videocontrollo, come ad esempio la visualizzazione di telecamere e il controllo degli accessi, aumentando in questo modo la flessibilità del sistema e le opportunità d’installazione.

Opportunità che si espandono ulteriormente grazie a DOMINA Smart, la soluzione AVE per la domotica che abbina il meglio della sicurezza e comunicazione a strumenti di controllo remoto e comandi vocali: tutto in un unico grande sistema integrato IoT ready, veloce da installare, semplice da gestire e da proporre; un sistema completo per creare edifici e smart home di ultima generazione.

