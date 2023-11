Finder alla nuova edizione di Smart Building Expo

Finder sarà presente anche quest’anno alla Smart Building Expo 2023, la maggior fiera italiana dedicata all’integrazione tecnologica nell’edilizia 4.0 e nell’urbanistica.

Il più importante evento in Italia dedicato all’integrazione tecnologica per l’edilizia e l’urbanistica e per la home&building automation vedrà, anche quest’anno, la partecipazione di Finder.

La fiera, organizzata da Penta Studio e Fiera Milano, si terrà dal 15 al 17 novembre 2023 presso Fiera Milano. L’edizione 2023 si concentrerà, nello specifico, su integrazione e innovazione, con l’obiettivo di presentare al pubblico nuove soluzioni per abitazioni e ambienti di lavoro sempre più automatizzati e connessi, sfruttando anche la potenza dell’intelligenza artificiale.

La manifestazione rappresenta una solida opportunità per progettisti, installatori e professionisti del settore per scoprire i nuovi trend del mercato e per confrontarsi in prima persona con tecnici specializzati nel campo dell’edilizia evoluta e dell’architettura.

Tra le aziende partecipanti, Finder – presente con uno stand presso il Padiglione 6P – Stand D41 E42 – presenterà soluzioni dedicate al settore terziario e residenziale, finalizzate a rendere le abitazioni sempre più smart, integrate e connesse.

All’interno dello stand dell’azienda italiana, infatti, sarà possibile provare le funzionalità e tutti i dispositivi YESLY, il sistema di comfort living grazie al quale è possibile centralizzare, in pochi semplici passi, il funzionamento di luci, tapparelle e tende elettriche, elettroserrature e prese comandate.

Non solo, l’integrazione con il termostato smart Bliss2 permette, inoltre, la gestione completa del clima di casa in tutti gli ambienti, anche da remoto o mediante l’uso di Google Assistant e Amazon Alexa.

Ampio spazio sarà dedicato, inoltre, sia alla nuova applicazione Finder YOU – pensata per l’utilizzo da parte di installatori e utenti finali, che, a differenza delle app precedenti, racchiude in un unico ambiente tutte le funzionalità per la gestione del sistema YESLY e del termostato smart Bliss2 – sia al nuovo interruttore orario Bluetooth Tipo 12.B2, orologio annuale astronomico progettato per gestire determinate applicazioni in modo diversificato in vari periodi dell’anno (per esempio le campanelle all’interno di scuole, insieme luminose nei negozi, sistemi di irrigazione o per illuminazione pubblica)

Non solo, tra le soluzioni proposte, saran presenti i prodotti KNX, quali attuatori, alimentatori, sensori di movimento e interfacce, utilizzati per la gestione automatizzata e decentralizzata di impianti di illuminazione, controllo serrande, allarmi e videosorveglianza, monitoraggio riscaldamento, aerazione e aria condizionata, controllo idrico, ottimizzazione energetica, gestione contatori energia elettrica ed elettrodomestici, impianti audio.

Per un maggiore approfondimento sull’argomento smart home, il giorno 17 novembre, dalle 11.30 alle 12.15, presso l’arena Home&Building Automation è in programma la conferenza “La smart home in pochi semplici passi”, con Davide Valenti, IoT Product Manager di Finder.

Per saperne di più su eventi, prodotti e novità provenienti dal mondo Finder, visita il sito findernet.com