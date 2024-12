Yale Smart Alarm: lo starter kit facile da installare

Da più di 180 anni il marchio Yale è noto nel mondo per la produzione ogni tipo di serrature e di lockers, ma da alcuni anni l’azienda si è imposta anche nel campo della Smart Home proponendo una linea di prodotti per la sicurezza domestica, che spaziano dalle telecamere alle serrature smart.

Questi costituiscono ormai un vero e proprio ecosistema che copre le principali esigenze di chi vuole proteggere la propria abitazione, l’ufficio o un altro spazio qualsiasi utilizzando le ultime tecnolgie smart.

Per avvicinare gli utenti all’uso di questi nuovi prodotti Yale ha recentemente proposto alcuni Starter Kit che permettono di configurare in brevissimo tempo e con un costo contenuto, un evoluto impianto di allarme o di videosorveglianza, senza richiedere l’intervento tecnico di un installatore professionista.

Lo Starter Kit Smart Alarm, che qui consideriamo, rappresenta il primo passo per entrare nel mondo dei componenti proposti da Yale per la casa intelligente e può essere arricchito nel tempo da tutti gli altri componenti dell’ecosistema.

Contenuto della confezione

La confezione del kit contiene tutto il necessario per l’installazione e la configurazione di un piccolo ma completo impianto antifurto: innanzi tutto lo Smart Hub, che ha il compito di connettere tra loro tutti i vari componenti, troviamo poi un sensore di movimento PIR, un sensore magnetico, il tastierino numerico, un telecomando, l’alimentatore e un cavo di rete e un kit di viti, tasselli e striscie adesive per il fissaggio dei vari elementi.

E’ compreso anche un adesivo, da attaccare alla porta di ingresso, dopo l’installazione per evidenziare che l’appartamento è protetto da un sistema Yale. Non è invece presente il manuale per l’installazione dato che tutta la procedura viene effettuata per step successivi utilizzando l’App Yale Home.

I componenti dello Smart Alarm Kit di Yale

Entrando nel dettaglio degli elementi che compongono il Kit abbiamo:

L’app Yale Home.

Indispensabile per configurare e gestire tutto l’impianto, è allo stesso tempo una interfaccia utente e un comodo manuale di istruzioni. Utilizzando lo stesso account dà la possibilità di gestire proprietà multiple, come l’abitazione principale, la casa per le vacanze e l’ufficio.

Indispensabile per configurare e gestire tutto l’impianto, è allo stesso tempo una interfaccia utente e un comodo manuale di istruzioni. Utilizzando lo stesso account dà la possibilità di gestire proprietà multiple, come l’abitazione principale, la casa per le vacanze e l’ufficio. Yale Smart Alarm Hub

E’ il cuore dell’impianto di sicurezza e comunica con lo smartphone utilizzando il protocollo Bluetooth durate la fase di installazione dei componenti. Può gestire fino a quattro zone indipendenti. Beneficia della tecnologia Yale Horizon + grazie alla quale alcuni sensori ed elementi riescono a raggiungere la notevole portata di 1 Km. E’ dotato di una batteria ricaricabile che garantisce una autonomia di circa 12 ore in assenza di tensione di rete. Lo smart Hub può gestire fino a 100 dispositivi ad esso collegati.

Tastierino numerico

Viene utilizzato per inserire e disinserire l’antifurto digitando il codice numerico definito dall’utente, nelle modalità a casa / fuori casa, dispone della funzione di pulsante antipanico che attiva la sirena premendo contemporaneamente una coppia di pulsanti appositamente marcati. E’ dotato di una comoda funzione di retroilluminazione dei tasti che si attiva avvicinando la mano alla tastiera e di due tasti con funzione antipanico che, se premuti contemporaneamente, attivano immediatamente l’allarme.

Telecomando

Pratico telecomando da portare con sè per attivare e disattivare l’allarme senza dover inserire il codice

Sensore di movimento da interno

Si tratta di un rilevatore di infrarossi passivo (PIR) che dispone di una range di rilevamento massimo di circa 12 metri. La sensibilità è regolabile per evitare false attivazioni dovute al passaggio di animali domestici (funzione Pet-friendly)

Sensore magnetico

Rileva l’apertura e la chiusura di porte e sportelli, è dotato di ritardo e di funzione anti effrazione.

Alimentatore di rete

Utilizzato per l’alimentazione dello Smart Hub tramite la rete elettrica

Utilizzato per l’alimentazione dello Smart Hub tramite la rete elettrica Cavo Ethernet

Utilizzato per il collegamento dello Smart Hub alla propria rete Ethernet

Utilizzato per il collegamento dello Smart Hub alla propria rete Ethernet Kit di fissaggio

Composto da viti, tasselli e striscie adesive

Composto da viti, tasselli e striscie adesive Adesivo “Protected by Yale”

Utile per segnalare all’esterno la presenza di un impianto antifurto Yale a protezione della casa.

Procedura di installazione

L’installazione passa obbligatoriamente attraverso l’App Yale Home, che deve essere scaricata dagli store Apple o Google Play e configurata attivando un account dedicato: vengono richiesti il numero dello smartphone su cui viene effettuata l’installazione e un indirizzo email, utilizzati entrambi per l’invio di opportuni codici di attivazione durante le fasi inziali della configurazione. Possiamo dare un nome al nostro impianto e, se vogliamo, caricare un’immagine per identificarlo.

E’ ora possibile inziare a configurare tutti i vari componenti, a partire dall’hub, che deve essere prima collegato all’alimentazione e al router casalingo rimuovendo il dorso posteriore per avere accesso ai connettori, è volendo possibile optare per la connessione wifi in alternativa al cavo ethernet; in questa fase si deve anche accendere lo Smart Hub agendo sull’apposito interruttore a levetta che si trova nella parte posteriore del dispositivo. Dopo alcuni istanti viene emesso un suono e si accende un led bianco: possiamo ora continuare con la configurazione del nostro impianto.

I passi successivi sono uguali per tutti i componenti: dopo aver rimosso la linguetta di protezione dalla batteria del componente da installare e selezionato la voce “configura un dispositivo”, dal menu principale dell’App Yale Home, si potrà inquadrare il codice QR che si trova all’interno di ogni elemento, sia un sensore o un altro dispositivo, appartenente all’ecosistema smart di Yale: questo sarà collegato allo Smart Hub e ne verrà testato il corretto funzionamento. Successivamente la procedura guidata fornirà anche le istruzioni per il montaggio che potrà essere effettuato utilizzando le strisce autoadesive o le viti e i tasselli contenuti nel kit.

Uso dell’app, funzionalità, utenti aggiuntivi, invito ospiti

Conclusa questa fase, e scelto il codice numerico da utilizzare col tastierino per l’attivazione e la disattivazione dell’antifurto, il sistema è subito pronto per l’utilizzo: in questo momento esiste un unico utente principale che, sempre dall’interno dell’App, ha la facoltà di crearne altri ai quali assegnare privilegi e pin differenti.

Questo puo risultare utile se ad esempio volessimo autorizzare altre persone ad accedere all’abitazione in giorni o in fasce orarie determinate. Per fare questo, una volta aggiunto un nuovo utente, potremo generare un codice personale e inviarlo via SMS per far si che possa disattivare l’antifurto e accedere ai locali, nelle fasce orarie a lui riservate.

Va segnalato che Il sistema prevede la possibilità di creare fino a quattro zone distinte che vengono gestite separatamente e alle quali si possono assegnare determinati sensori e associare utenti differenti.

A partire dalla configurazione di default, disponibile subito dopo l’attivazione degli elementi, è possibile personalizzare il comportamento di ciascun sensore: nel caso del sensore di movimento, ad esempio, potremo modificarne la sensibilità discriminando il movimento di eventuali animali presenti in casa ed evitando così false attivazioni dell’antifurto.

In generale tutti i sensori dispongono di un menu dedicato all’interno del quale selezionare numerose opzioni secondo tre modalità di funzionamento principali:

Fuori casa : tutti i sensori sono allarmati e provocano l’attivazione dell’antifurto.

: tutti i sensori sono allarmati e provocano l’attivazione dell’antifurto. A casa: modalità notturna che lascia attivi i sensori perimetrali e disattiva quelli interni in modo da potersi muovere liberamente per i locali.

modalità notturna che lascia attivi i sensori perimetrali e disattiva quelli interni in modo da potersi muovere liberamente per i locali. Disattivazione: è possibile ricevere una notifica anche quando l’allarme è disattivato, ad esempio per controllare l’accesso a particolari ambienti o supervisionare eventuali animali domestici.

Vi sono quindi alcune opzioni comuni a tutti i sensori:

Ritardo di attivazione : per attivare l’allarme immediatamente o dopo un ritardo di alcuni secondi, utile ad esempio per dare la possibilità di disattivare l’antifurto tramite il tastierino una volta entrati in casa.

: per attivare l’allarme immediatamente o dopo un ritardo di alcuni secondi, utile ad esempio per dare la possibilità di disattivare l’antifurto tramite il tastierino una volta entrati in casa. Suono di attivazione : viene emesso un suono selezionabile tra cinque differenti

: viene emesso un suono selezionabile tra cinque differenti Sensibilità , quando prevista: alta, media o modalità “animale domestico”

, quando prevista: alta, media o modalità “animale domestico” Notifica di attivazione sensore : inviata sull’app ogni volta che si ha un rilevamento.

: inviata sull’app ogni volta che si ha un rilevamento. Notifica allarme manomissione : inviata se lo Smart Hub o i sensori vengono aperti

: inviata se lo Smart Hub o i sensori vengono aperti Notifica perdita di segnale : inviata quando l’Hub perde il collegamento con uno dei dispositivi dell’impianto

: inviata quando l’Hub perde il collegamento con uno dei dispositivi dell’impianto Monitoraggio batteria: per evitare la perdita di funzionalità dovuta alla scarica completa.

Infine ciascun sensore, o elemento dell’impianto, dispone di una mini guida interattiva che guida al posizionamento, al fissaggio e all’eventuale test dell’elemento ed è richiamabile in qualsiasi momento.

I servizi aggiuntivi in abbonamento

Yale ha predisposto alcuni servizi aggiuntivi a pagamento che arricchiscono le funzionalità dei prodotti Smart dell’azienda: i piani di abbonamento comprendono un mese di prova gratuita. Con Yale Smart Alarm si può scegliere tra due diversi piani:

Piano Allarme: si tratta di un backup della propria connessione internet che si appoggia alla rete cellulare e richiede quindi la relativa copertura nella zona dove è installato l’impianto di allarme.

Piano Sicurezza: Offre un servizio di Chiamata di Allarme automatica verso tre numeri a scelta che potranno ricevere chiamate telefoniche automatiche in caso di allarme. E’ incluso un piano di backup per le eventuali telecamere connesse all’impianto e backup della connessione di rete.

I piani aggiuntivi in abbonamento si possono attivare direttamente dal menu dell’app Yale Home

Conclusioni

Il sistema di Allarme Smart di Yale si dimostra una soluzione pratica e funzionale, la cui installazione è alla portata anche di chi non ha elevate competenze tecniche e mette gli utenti in grado, con una spesa contenutae e in breve tempo, di controllare da remoto tramite il prorio smartphone la sicurezza e l’integrità di uno o più ambienti, integrando eventualmente una seconda abitazione o l’ambiente di lavoro, all’interno del perimetro di controllo e rendendo gli utenti in grado di assentarsi dalla propria abitazione con tranquillità.

Per maggiori informazioni sul sistema di Sicurezza Smart di Yale:

yalehome.it/ecosistema-yale/