AVE Multi-Touch, il tocco hi-tech per un’abitazione moderna

Un’abitazione fuori dall’ordinario, elegante e sofisticata, che si affida alla tecnologia touch di AVE per offrire una soluzione non solo innovativa ma anche esteticamente coordinata all’accurato progetto di interior design. Questa è la realtà di una casa situata nel cuore di Bologna, dove l’impianto elettrico è coronato dalle sofisticate tastiere Multi-Touch di AVE, che regalano un contatto informale con gli ambienti e i dispositivi presenti.

È sufficiente toccare o sfiorare la superficie delle loro placche in cristallo nero assoluto a finitura lucida, per governare le luci, regolare l’intensità luminosa degli elementi dimmerati o gestire la movimentazione delle tapparelle motorizzate. Il tutto in una soluzione di grande valore estetico che consente di gestire fino a sei comandi indipendenti per ciascun punto luce.

Ogni comando è contraddistinto da un simbolo luminoso, personalizzato per suggerire la funzione abbinata ed indicare al dito l’esatto punto da toccare. Oltre a rendere gli interruttori facilmente riconoscibili anche al buio, la retroilluminazione a LED offre un feedback di stato multi-colore che restituisce sempre la certezza dell’avvenuto comando, servendo da ulteriore valore aggiunto per l’estetica generale di questa abitazione.

Per il completamento impianto sono state adottate prese e termostati della serie civile Life 44, abbinate alle placche in vetro Vera 44 qui presenti nella colorazione nero assoluto a finitura lucida, la medesima delle tastiere Multi-Touch, così da assecondare il meticoloso progetto d’insieme.

Sei interessato agli interruttori Ave Touch? Richiedi informazioni »