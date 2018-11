Le proposte AVE per stili total white

Completa al meglio i tuoi progetti: design ricercati in Corian®, vetro e tecnopolimero bianco si abbinano alla miglior tecnologia per dare un tocco luminoso e raffinato ai tuoi sistemi.

Negli ultimi anni è rapidamente tornato in auge il colore bianco fino a diventare, sia nel settore dell’arredamento sia in quello degli elettrodomestici, un vero e proprio mood per ambienti residenziali, uffici ed hotel. Anche l’impianto elettrico, grazie ad AVE, può allinearsi a questa tendenza. Oggi l’Azienda offre un’ampia gamma di proposte, adatte a stili e spazi di ogni genere, tutte rigorosamente total white.

Dedicata agli spiriti liberi, a chi ricerca la massima tranquillità ed armonia nella purezza del colore, la collezione AVE New Style 44 si affida alla solidità del Corian® per riflettere, tramite le sue placche bianche, le geometrie semplici dei comandi a levetta. Un’evoluzione contemporanea per ambienti fuori dagli schemi, aperti e rigorosamente puliti, genuini e minimalisti.

Per riprendere il design di elettrodomestici e arredi retrò, la serie New Style 44 è disponibile anche nella versione in vetro bianco con comandi a levetta e ghiera color cromo. La soluzione ideale per gli amanti della semplicità e per ambienti moderni, in cui ogni dettaglio deve essere curato.

Oltre che per il design, la collezione New Style 44 si presenta innovativa anche per quanto concerne la tecnologia integrata. È possibile personalizzare i comandi mediante una proposta completa di deviatori, pulsanti, commutatori ed interruttori illuminabili con relativo feedback di stato. Inoltre, non solo i comandi, ma anche le prese di corrente shuko bipasso recuperano il medesimo design, permettendo ad architetti e progettisti di proporre delle soluzioni nuove, complete ed esteticamente coordinate tra loro.

Per gli amanti della tecnologia le placche Vera Touch bianche in cristallo a finitura lucida rappresentano una scelta estetica di pregio per creare uno spazio di vita contemporaneo, che rende quotidiana la tecnologia a sfioro. Grazie al loro design semplice, le placche Vera Touch diventano dei tecnologici elementi d’arredo. Dei punti luce funzionali, belli da guardare, semplici da utilizzare e per questo adatti alla quotidianità di una casa moderna.

Dedicata ad ambienti giovani, la serie Young Touch è una proposta completamente diversa da quelle attualmente offerte dal mercato, che esalta il design, la tecnologia touch e li rende accessibili. Ultrapiatte e dai costi contenuti, le placche Young Touch sono disponibili in ben 15 colorazioni, tutte caratterizzate da esclusivi effetti tridimensionali. Tra queste, la variante bianca sa adattarsi alla perfezione in qualsiasi tipo di ambiente, valorizzando il punto luce come un complemento d’arredo integrato.

Per il completamento impianto le proposte New Style 44, Vera e Young Touch si abbinano alla serie civile Domus, dove il colore bianco viene esaltato in tutto il suo splendore. Con AVE è semplicissimo personalizzare i propri ambienti con un look total white. Quattro proposte diverse, complete, ognuna dedicata ad un modo diverso di vivere ed interpretare gli spazi.

