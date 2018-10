Würth lancia Wüdomo SMART, la domotica facile da installare

Würth Italia, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio, aggiunge un nuovo prodotto ai 130 mila già in gamma: è Wüdomo SMART, il sistema domotico facile da installare, che permette a tutti gli installatori di realizzare impianti domotici che integrano le funzioni più richieste dagli utenti finali: termoregolazione, illuminazione e automazioni.

Installazione semplificata

L’installazione è estremamente semplificata: con un semplice cavo d’allarme a quattro conduttori, è possibile creare la rete BUS dei moduli “plug & play”, i quali sono preinstallati e pronti all’uso, senza bisogno di programmazione via PC.

Scalabile, flessibile, compatibile

Wüdomo SMART permette di creare in pochi passaggi un impianto domotico essenziale a prezzi competitivi, ma scalabile. È possibile infatti installare solo i dispositivi necessari, senza uno schema predefinito (niente kit o pacchetti), che possono essere successivamente implementati, in base alle nuove esigenze manifestate dagli utenti finali. Alla massima flessibilità di Wüdomo SMART, si aggiunge la compatibilità dei dispositivi con tutti i pulsanti in commercio.

Essenziale

Wüdomo SMART è in grado di rispondere alle principali esigenze di comfort abitativo, risparmio energetico e sicurezza degli utenti finali. È perfetto per chi vuole gestire e controllare la propria casa comodamente da smartphone o tablet grazie all’App dedicata user-friendly; conferisce valore alle nuove costruzioni, che possono essere offerte sul mercato con un sistema domotico essenziale e scalabile nel tempo, e rappresenta una soluzione vantaggiosa per la gestione e il controllo delle seconde case.

I prodotti

Il cuore del sistema è il cronotermostato touch che assicura massima facilità d’uso per il controllo dell’impianto da locale e da remoto. La sonda di umidità integrata permette di ottimizzare riscaldamento e raffrescamento con un solo sistema di gestione dell’aria, e la connettività Wi-Fi, unita alla funzione di geolocalizzazione dell’App, permette di mantenere temperatura e umidità a livelli ottimali, senza sprechi. Oltre al cronotermostato, sono disponibili i moduli per il comando luci (compatibile con qualsiasi sorgente luminosa e pulsante presente sul mercato, comanda fino a 4 punti luce sia on-off che dimmerabili con funzione scenario tutto accesso/spento) e per il comando delle automazioni (compatibile con qualsiasi pulsante presente sul mercato, controlla tende, tapparelle, basculanti, cancelli, ecc.).

Oltre alla garanzia di 5 anni sui prodotti, Würth mette a disposizione dell’installatore un pratico configuratore online, che consente di dimensionare l’impianto domotico in pochi istanti. Grazie al report in PDF con l’elenco e i prezzi dei prodotti necessari, è possibile proporre un preventivo di spesa in tempo reale all’utente finale. Non solo, uno specialista Würth affianca l’installatore durante l’installazione del primo impianto.

Per maggiori informazioni:

wuerth.it/wudomo