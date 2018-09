EET Europarts annuncia il nuovo splitter VIVOLINK HDMI 2×8

Il marchio VIVOLINK, distribuito da EET Europarts, arricchisce il suo portfolio di soluzioni per il networking con un nuovo pratico splitter 4K HDMI 2X8

EET Europarts è lieta di annunciare la disponibilità di un nuovo prodotto VIVOLINK: VLHDMISP2X8 è uno splitter 4K HDMI 2.0 in grado di distribuire il segnale sia video che audio da due sorgenti fino a otto destinazioni.

La possibilità di trattare anche il segnale 4K e il protocollo di protezione HDCP 2.2 fanno di questo splitter un prodotto perfetto per punti vendita, demo room, supermercati e aree commerciali, e in generale per gli ambienti nei quali si ha la necessità di distribuire segnali AV in maniera semplice verso un elevato numero di display. È un alleato fondamentale in applicazioni come il Digital Signage, messaggi informativi alla clientela ecc…

Tra le principali caratteristiche del nuovo VLHDMISP2X8, sottolineiamo in particolare:

L’equalizzatore di segnale incorporato, che consente di utilizzare anche cavi HDMI a lungo raggio (caratteristica fondamentale in caso di installazioni in ambienti ampi come supermercati o grandi punti vendita);

La gestione EDID completa, grazie alla quale le risoluzioni più bassa e più alta possono essere selezionate dal pannello frontale con 14 configurazioni EDID preimpostate per altrettante applicazioni;

Comandi CEC sul pannello frontale per regolare l’accensione dei display e il volume in uscita audio analogica (controllo centralizzato del volume).

Gestione audio tramite standard Digital Toslink e collegamenti analogici L+R

Il case è caratterizzato da un design pulito, da dimensioni ridotte e solidità costruttiva e dei materiali utilizzati

Il collegamento a cascata di più unità di VLHDMISP2X8 garantisce inoltre una distribuzione più ampia e capillare del segnale anche in qualità elevata.

La qualità VIVOLINK è una garanzia che, oltre che nella solidità del prodotto, si traduce anche nella possibilità di sostituzione gratuita entro un mese in caso di malfunzionamento o guasto.

L’utilizzo in combinazione con i cavi HDMI Vivolink, distribuiti sempre da EET Europarts, consente infine di ottenere da questo nuovo splitter il massimo della resa qualitativa.

EET Europarts è dunque in grado di fornire l’intera filiera di prodotti per la distribuzione del segnale AV HDMI in punti vendita delle più svariate dimensioni.

https://it.eetgroup.com/i/VLHDMISP2X8-Vivolink-HDMI-splitte-switcher-2×8-4K

www.vivolink.net

Chi è EET Europarts

EET Europarts è il più grande distributore, in Europa, di prodotti per videosorveglianza, parti di ricambio e accessori per computer, stampanti e telefonia mobile. Tre le principali divisioni di prodotto: parti di ricambio e accessori per PC, stampanti e cellulari; soluzioni per la videosorveglianza; prodtti per l’elettronica di consumo. Tra i marchi distribuiti si annoverano IBM, Canon, Epson, HP, Acer, Samsung, Sony, B&O Play, Hitachi, Garmin, Kensington, Milestone, Loewe e molti altri. EET Europarts fa parte del Gruppo EET, con sede in Danimarca; opera tramite 32 filiali e 500 dipendenti in 25 Paesi di Europa e Africa, ed evade ogni anno più di 1.000.000 spedizioni, soddisfando oltre 43.000 rivenditori.

Il centro logistico si trova a Bellerup in Danimarca, regolato da procedure corrette e sicure che garantiscono un margine di errore quasi a zero a fronte delle migliaia di spedizioni giornaliere.

La filosofia di EET Europarts comporta un impegno quotidiano per garantire: