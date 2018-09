Da BTicino una nuova offerta premium con interfacce touch per il mondo degli hotel

Il catalogo BTicino delle soluzioni per la progettazione e realizzazione degli hotel si arricchisce con una serie di nuove interfacce utente con tecnologia touch, per ottimizzare e migliorare la gestione della camera da parte degli ospiti.

Il design dei nuovi dispositivi della linea premium garantisce soluzioni di altissima qualità per installazioni di prestigio. Un attento studio delle modalità di utilizzo ha consentito di realizzare nuove funzioni touch più intuitive.

Le nuove interfacce, esteticamente trasversali alle serie Axolute e Livinglight e Living Now sono ordinabili direttamente a catalogo nelle tonalità nero e bianco, mentre le versioni in tonalità magnesio e tech sono ordinabili tramite il software di personalizzazione.

La configurazione è semplice, come quella degli altri dispositivi SCS-BUS, tramite il software dedicato MyHotel_Suite.

I dispositivi della linea premium possono essere installati su scatola da incasso standard a parete oppure completamente a filo muro, nelle pareti in cartongesso o negli arredi.

Le interfacce premium per la gestione della camera

La più importante finalità perseguita dai dispositivi premium BTicino è la massima tutela della privacy del cliente, la sua sicurezza e il suo comfort, in modo che non entrino in contrasto con le esigenze operative della struttura alberghiera: controllo centralizzato dell’occupazione della camera, risparmio energetico, accesso del personale di servizio. Ecco come e attraverso quali dispositivi:

Indicatori fuori porta

Il cliente, un visitatore o il personale di servizio che desiderano entrare nella camera devono essere informati dello stato della stessa. L’offerta premium comprende indicatori fuori porta con segnalazione ”rifacimento camera”, “non disturbare”, un terzo indicatore (per esempio Room service) e pulsante campanello, disponibili anche in versione con lettore badge RFID, per abilitare l’apertura porta.

Tasche porta badge

Entrando nella camera e inserendo il badge, saranno attivati i servizi per accogliere gli ospiti secondo le modalità impostate.

Sono disponibili tasche porta badge in versione base, in tecnologia RFID, che permettono l’attivazione delle funzioni della camera e dispongono di comandi segnalazione fuori porta “rifacimento camera” e “non disturbare”. In versione evoluta consentono anche la gestione scenari personalizzabili in base alla tipologia del badge inserito (Staff o clienti).

Comandi scenari

Per la gestione della camera possono essere utilizzati punti di comando touch per controllo scenari e l’attivazione dell’opzione “non disturbare” che vengono posizionati in testa al letto.

Sono disponibili “comandi 4 scenari” touch per impostare altrettanti scenari da personalizzare, come ad esempio i comandi “risveglio” e “dormire”, e i comandi “rifacimento camera” e “non disturbare”; il catalogo comprende anche comandi 6 scenari” touch: comandi “TV”, “Generale OFF”, “Risveglio”, “Dormire”, “Apertura tende”, “Chiusura tende”.

Sonde di temperatura

Per il controllo della temperatura della camera, l’offerta presenta sonde di temperatura digitali retroilluminate con display in tecnologia touch. Permettono la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di Fan-Coils. Sono disponibili anche sonde di temperatura come sopra che associano anche la possibilità di gestire 6 scenari.

Personalizzazioni

A catalogo è proposta un gamma completa di interfacce touch con icone e funzioni già definite, in due diverse colorazioni: nero e bianco.

Se invece il progetto richiede altro, come icone, funzioni o colori, tramite l’utilizzo del tool di personalizzazione è possibile richiedere a BTicino, come ordine speciale, una vasta gamma di soluzioni ad hoc. Il tool è una web-app, che alla fine del percorso guidato genera un file in formato pdf che costituisce “l’elenco materiale” da inviare al funzionario di vendita o rivenditore per ordinare i prodotti.

Per migliorare ulteriormente il valore estetico dell’offerta, è possibile personalizzare sia le placche che i badge con il logo dell’Hotel.

Hotel room management BTicino: soluzioni integrate con tecnologia SCS-BUS

BTicino offre soluzioni integrate per garantire il miglior servizio di accoglienza e di supervisione in tutti gli spazi della struttura che tengono conto degli aspetti ambientali e dell’efficienza energetica. Hotel Room Management interviene su due aspetti strategici per una corretta gestione alberghiera: la supervisione della struttura da parte del personale e la user experience del cliente, due mondi separati, ma costantemente comunicanti.

BTicino: sistemi e prodotti specifici per i vari ambienti dell’ospitalità

Dal controllo accessi alla building automation, BTicino offre tutte le soluzioni tecnologiche per il settore alberghiero.

Gestione delle camere degli ospiti, delle aree comuni (hall, reception, corridoi, cucine, sale riunioni, ecc.), gestione e supervisione dell’edificio dalla reception con software specifico, integrazione con soluzioni e sistemi di terze parti.

Nella camera: controllo accessi e illuminazione, gestione del clima, delle automazioni, dei consumi elettrici, dispositivi per reti dati e tradizionali (prese, connettori …)

Nelle aree comuni a disposizione della clientela: gestione del clima, delle automazioni, dell’illuminazione, controllo accessi, diffusione sonora, dispositivi per reti dati e tradizionali (prese, connettori …), ricarica di devices con tecnologia wireless.

Nella reception, tramite software: supervisione e gestione dei sistemi installati, controllo e gestione delle funzioni della camera (libere, occupate, presenza cliente, ecc.) e degli ambienti comuni, gestione controllo accessi (programmazione badge e storico degli accessi) e delle prenotazioni con software specifici (PMS).

Nel building: trasformazione e distribuzione dell’energia, continuità di servizio (UPS), gestione dei consumi energetici, dell’illuminazione, delle automazioni e del clima, infrastruttura dati e video, controllo accessi, ricarica di auto elettriche.

Per maggiori informazioni:

BTicino Spa

Viale Borri, 231

21100 Varese

www.bticino.it

www.professionisti.bticino.it