L’aggiornamento principale di Crestron Pyng OS integra il supporto video: disponibile a breve nei nuovi sistemi di controllo CP3-R 3-Series®

Il sistema operativo più rivoluzionario del settore consente agli integratori residenziali di offrire alle abitazioni dei clienti il controllo e l’automazione completa e personalizzata, a velocità eccezionali e con un’esperienza utente senza uguali

Crestron, leader globale nelle tecnologie di controllo e automazione residenziale, ha annunciato il rilascio imminente di Crestron Pyng® OS 2, il sistema operativo delle case più intelligenti del mondo. Integrato nel nuovo sistema di controllo CP3-R 3-Series, un sistema sicuro di classe enterprise disponibile a partire da ottobre, Crestron Pyng OS 2 supporta l’integrazione completa del controllo e della distribuzione video, inclusi i prodotti Crestron DigitalMedia™, AVR, fonti locali, set-top box, telecomandi e molto altro ancora. Oggi, gli integratori di sistemi residenziali possono impostare e implementare le abitazioni Crestron intelligenti a velocità eccezionali e con un’esperienza utente senza uguali. Crestron Pyng OS 2 sarà reso disponibile come aggiornamento per tutti gli hub Crestron Pyng esistenti, subito dopo il lancio del prodotto CPR-3.

“In parole semplici, Crestron Pyng OS 2, è una vera rivoluzione. È il solo sistema operativo richiesto da integratori e clienti con abitazioni di qualsiasi dimensione”, afferma Michael Short, Global Residential Marketing Manager presso Crestron. “Raccoglie in sé l’universo completo dei migliori prodotti Crestron in una soluzione domotica onnicomprensiva: illuminazione, tende motorizzate, audio, climatizzazione, serrature, sicurezza e ora anche sistemi video, inclusi i prodotti Crestron DigitalMedia”.

Sistema di controllo su rack ideato per le applicazioni residenziali

Il nuovo CP3-R montabile su rack viene eseguito su Crestron Pyng OS 2 ed è dotato di questo sistema operativo avanzato. CP3-R include una gamma completa di porte di controllo che permette di gestire progetti di automazione per la case di qualsiasi dimensione, home theatre, video “multisala” o applicazioni MDU. Integra l’hardware best-in-class di Crestron che supporta sistemi audio, video, illuminazione, tende automatizzate, climatizzazione, serrature, sensori e altre apparecchiature.

Pensato per essere veloce

Crestron Pyng OS 2 permette di impostare e implementare impianti domotici di lusso su qualsiasi scala, in una frazione del tempo richiesto dai metodi tradizionali. È sufficiente eseguire pochi semplici passaggi, direttamente da un iPad® oppure online tramite l’applicazione web. Non sono richieste programmazioni.

“Una volta eseguita la standardizzazione con Crestron Pyng OS 2, si ottimizza anche l’azienda”, aggiunge Short. “L’esperienza utente, le dimostrazioni e la formazione per le vendite, l’assistenza clienti e la distribuzione del sistema sono uniformate, pertanto tutte le attività sono più semplici e redditizie”.

Integrazione cloud

Grazie al supporto di efficaci servizi cloud, Crestron Pyng OS 2 consente agli integratori di configurare, controllare e supportare da remoto i sistemi dei clienti abbattendo i tempi delle operazioni in loco e in seguito all’implementazione. I clienti possono stare tranquilli, poiché sanno che possono risolvere qualsiasi problema con una semplice telefonata.

Esperienza d’uso straordinaria, sempre!

Che i clienti controllino la propria abitazione con i bellissimi telecomandi, tastierini e touch screen Crestron o tramite il dispositivo mobile, l’interfaccia utente di Crestron Pyng OS 2 lì catturerà immediatamente.

Cos’altro c’è di nuovo

Le nuove funzionalità di Crestron Pyng OS 2 consentono di: definire visivamente tutte le connessioni video; controllare video e indirizzare le origini; raggruppare i dispositivi audio affinché riproducano la stessa sorgente (raggruppamento video disponibile a breve). Inoltre vi sono: preimpostazioni TV per il rapido accesso a canali TV preferiti, stazioni radio, film e musica; possibilità di accedere ai driver di dispositivi di terze parti dal cloud o di caricare i propri; programmazione dei telecomandi come per i pulsanti di un tastierino.

Prodotti basati su Crestron Pyng OS 2

I prodotti professionali best-in-class di Crestron sono già supportati da Crestron Pyng OS 2 e dotati della miglior assistenza clienti del settore. Verranno aggiunti altri prodotti con regolarità.

Per ulteriori informazioni:

Visita le pagine web di Crestron Pyng OS 2 e del Sistema di controllo CP3-R 3-Series per maggiori informazioni, compresi video e documentazione sui prodotti.

