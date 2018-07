Airslide di FAAC: ancora più efficace con il 30% in più di flusso dell’aria.

La nuova versione della porta automatica con lama d’aria integrata.

FAAC, la società italiana leader a livello mondiale nelle soluzioni di automazione per serramenti e di controllo degli accessi pedonali e veicolari, ha recentemente riprogettato la porta automatica scorrevole Airslide con lama d’aria integrata, rendendola ancora più efficace in termini di risparmio energetico e comfort. Ideale per tutti i locali caratterizzati da un forte afflusso di pubblico, la nuova versione è inoltre ancora più facile da installare e manutenere. Ogni porta Airslide è testata per garantire due milioni di cicli senza richiedere alcun intervento di manutenzione e in modalità stand-by consuma solo tre Watt. Il prodotto, che consente l’apertura di sicurezza a sfondamento e si riarma automaticamente in caso di urto accidentale, possiede tutte le necessarie certificazioni in materia di sicurezza, controllo dei consumi e tecnologia degli impianti di automazione, in conformità con le direttive europee e le norme vigenti.

Airslide si basa su un’innovazione brevettata di FAAC: il sistema è costituito da un monoblocco che racchiude sia gli automatismi di apertura sia il sistema di barriera d’aria, con evidenti vantaggi estetici e funzionali rispetto alla soluzione tradizionale (la lama d’aria generata da un apparecchio ad hoc installato sopra la porta). La barriera d’aria integrata di Airslide riduce del 62% la dispersione termica e l’entrata delle polveri, garantendo una migliore qualità dell’ambiente interno, l’abbattimento dei colpi d’aria e un sensibile risparmio energetico. Aislide è inoltre dotata del dispositivo “Energy Saving” che individua la direzione di spostamento dei passanti e la loro eventuale intenzione di varcare l’ingresso, per ottimizzare i tempi di apertura e chiusura evitando inutili dispersioni d’aria.

La nuova versione di Aislide riprogettata comprende cinque principali innovazioni: il nuovo gruppo motoventola con copertura in alluminio estruso che aumenta il flusso d’aria del 30%, facilmente smontabile per agevolare le operazioni di manutenzione; la bandella di chiusura montata su cuscinetto per impedire l’entrata di aria esterna quando la lama non è in funzione; il carter in un unico profilo di alluminio con una minore inclinazione per facilitare il fissaggio dei sensori, che mantiene la posizione di apertura grazie a speciali cavi paracadute; il gruppo di aspirazione aria in acciaio inox di dimensioni molto compatte; la scheda elettronica E1AS con quattro livelli di velocità programmabili, collegamento CANbus per gestire la velocità delle ventole tramite la tastiera SDK evo, la possibilità di pilotare fino a due gruppi motoventola e la porta USB per gli aggiornamenti firmware.

“Grazie anche alle innovazioni introdotte nella nuova versione, la porta Airslide è oggi in assoluto la soluzione migliore per conciliare la comodità dell’apertura automatica con il risparmio energetico ed il comfort, in una grande varietà di locali piccoli e grandi: negozi, hotel, uffici pubblici e molti altri ancora”, ha commentato Andrea Zullo, responsabile commerciale del settore Ingressi e Porte Automatiche di FAAC.

