Domotica AVE integra il sistema di diffusione sonora Vivaldi Giove FREENETMK2

Ancora più flessibilità per la domotica AVE: DOMINA plus ora propone all’interno della propria gamma di funzioni anche l’integrazione con l’innovativo sistema audio sviluppato da Vivaldi.

Un’integrazione all’insegna del Made in Italy: da oggi la domotica AVE DOMINAplus è in grado di interfacciarsi con i dispositivi Vivaldi Giove FREENETMK2 per realizzare un sistema di diffusione sonora evoluto e facilmente controllabile.

La tecnologia integrata da questi terminali permette infatti di gestire fino a 30 zone, offrendo un’eccellente qualità acustica e dinamica dell’audio con potenza da 25W RMS a 200W RMS per ciascuna zona. È possibile collegare all’impianto diverse tipologie di dispositivi quali sorgenti audio e audio-video (CD, DVD, BLU-RAY,…), apparecchi portatili (iPod, tablet e smartphone, sia iOS sia Android), PC e NAS (server di rete), TV e monitor, amplificatori, SKY, Vivaldi Giove KEYSOL multisorgente con app free. Inoltre il sistema può essere ulteriormente ampliato con subwoofer attivi e diffusori amplificati Vivaldi PRO.

Tramite la domotica AVE si aprono infinite possibilità di controllo. Si possono gestire fino a due ingressi AUX, la porta USB per file MP3 e Super Audio, il Bluetooth indirizzabile per lo streaming audio ed il microfono per le chiamate baby control. È quindi possibile realizzare impianti di sonorizzazione ambientale avanzati, ma anche altamente intuitivi per gli utenti.

Attraverso l’interfacciamento con la domotica AVE, infatti, è semplicissimo controllare il sistema di diffusione sonora Vivaldi Giove FREENETMK2. Mediante una schermata con layout ad icone, dai supervisori domotici Touch Screen DOMINAplus si può scegliere, per ogni ambiente della casa, la sorgente audio preferita, regolarne il volume, i toni, e accendere o spegnere i diffusori acustici installati nelle varie zone. Grazie alla flessibilità della domotica AVE è possibile gestire la sonorizzazione anche all’interno della funzione Scenari, per scandire i vari momenti della giornata o creare l’atmosfera perfetta a seconda delle diverse occasioni.

A completamento del sistema, AVE propone inoltre placche di finitura compatibili con i moduli di sonorizzazione Vivaldi Giove FREENETMK2 e diffusori acustici da incasso dalle elevate prestazioni perfettamente coordinati a tutte le serie civili AVE S44. In questo modo si possono assecondare anche le esigenze estetiche della committenza ed offrire una soluzione di piena continuità con il resto dell’impianto domotico.

La domotica AVE diventa sempre più avanzata, pratica e funzionale, sempre più aperta e pronta ad integrare soluzioni di qualità come il sistema di diffusione sonora Vivaldi Giove FREENETMK2. Con DOMINAplus oggi si possono progettare spazi domotici evoluti, in cui perfino la musica diviene smart per aumentare il comfort e soddisfare le richieste anche della clientela più esigente.

