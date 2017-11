DOMINA plus di AVE, la domotica entra in villa

In questa villa di Santa Margherita d’Adige in provincia di Padova è stato installato il meglio che la tecnologia domotica DOMINA plus di AVE possa offrire. L’impianto realizzato soddisfa pienamente tutte le esigenze della committenza in termini di comfort, sicurezza e design.

Elemento distintivo è l’elegante display Touch Screen TS05 completamente in cristallo a specchio nero lucido da 15” che, oltre ad essere un dispositivo di controllo per il sistema domotico, rappresenta un sofisticato complemento d’arredo. In abbinamento al supervisore TS05, è presente un Touch Screen da 5,7” con placca in vetro bianco a finitura lucida, che è stato scelto dall’installatore assieme alla committenza, per creare un impianto domotico altamente performante, in grado di governare l’intera abitazione e gestirla facilmente da due punti della casa o in remoto mediante le app dedicate.

I supervisori domotici DOMINAplus di AVE sono infatti predisposti per la gestione di numerose funzioni domestiche, quali la regolazione dell’illuminazione, il controllo del risparmio energetico, la termoregolazione, l’antifurto, la visualizzazione di IP-cam, la diffusione sonora, la gestione di allarmi tecnici, la supervisione degli impianti, la gestione dei carichi, la gestione dell’irrigazione e la comunicazione con l’esterno mediante web server integrato.

Ad una tecnologia all’avanguardia AVE abbina sempre un design unico, particolarmente allineato con le scelte minimaliste di questa villa. Perfettamente coordinati con l’estetica dei supervisori Touch Screen, gli elementi delle serie civili Domus e Allumia si allineano al design contemporaneo della struttura. In questo senso, le placche Ave Touch a sfioro in vetro bianco a finitura lucida e grigio argentato a finitura opaca rappresentano il volto tecnologico e pratico di un nuovo tipo di smart home, ovvero di una casa che, come in questo caso, si allinea alle esigenze – anche estetiche – di tutti gli stili di vita.

