AVE illumina il tuo stile con la gamma retrò

La nuova gamma con design retrò di AVE si mostra in tutto il suo splendore nel video teaser realizzato in occasione del lancio.

Non importa di che stile sei. Con l’innovativa gamma retrò di AVE è possibile personalizzare in modo unico il proprio spazio privato. Dedicata agli amanti dei dettagli, questa nuova serie rappresenta una scelta precisa da parte di AVE per rispondere alle richieste dei clienti più esigenti.

In linea con le aspettative del mercato ed in esclusiva assoluta su quello italiano, la gamma retrò di AVE recupera il sistema di accensione/spegnimento a levetta e lo rende di nuovo attuale. Design ricercati e materiali nobili si abbinano alla miglior tecnologia per dare vita ad un concept originale, unico, che si svela in questo video teaser realizzato in occasione del lancio di queste collezioni.

AVE illumina il tuo stile. La gamma retrò è composta da tre differenti linee di comandi, a cui si accostano placche di design, esteticamente perfette, costruite con materiali raffinati. Tre proposte diverse, ognuna dedicata ad un modo diverso di vivere e di interpretare gli spazi:

La collezione New Style 44, in alluminio o vetro, si rivolge agli amanti della semplicità. Questa linea propone i comandi a levetta con ghiera color cromo, abbinati a placche esclusive in vetro (bianco e nero) o in alluminio spazzolato (naturale ed antracite). Ideale per ambienti moderni con elementi vintage.

Dedicata agli spiriti liberi e a chi ricerca la massima tranquillità ed armonia nella purezza del colore, la collezione New Style 44 si affida alla solidità del Corian per riflettere, tramite le sue placche bianche, le geometrie semplici dei comandi a levetta. Un’evoluzione contemporanea per spazi fuori dagli schemi.

Completa di placche con finestra per inserimento dei frutti, la serie England Style 44 si rivolge a chi sa apprezzare la qualità ed è alla ricerca di un particolare nobile per personalizzare i propri interni classici. Le levette in vero ottone s’innestano sulle superfici vive e naturali del legno di noce. Il classico diventa eterno.

