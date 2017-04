Ripetta Palace, l’eleganza di un hotel “touch”

Ubicato a Roma, in prossimità di Piazza del Popolo, il Ripetta Palace è un hotel nel quale nessun dettaglio è lasciato al caso, ma è anzi frutto di un progetto preciso in cui si inseriscono con eleganza le placche, i comandi touch e gli elementi della serie civile Life Touch di AVE.

Il Ripetta Palace si presenta come un’armoniosa vetrina della storia e dell’estetica contemporanea del Belpaese. Accanto a richiami a quel ricco passato della città di Roma, questa struttura opta per particolari curati e un design volutamente 100% italiano. Eccellenze del made in Italy, le soluzioni AVE della serie civile Life Touch sono quindi state scelte per donare un tocco di classe a punti luce e prese elettriche, ma non solo.

Le placche Vera Touch in cristallo nero assoluto a finitura lucida offrono agli ospiti un contatto nuovo e moderno con la luce e i dispositivi presenti all’interno della stanza. Basta un tocco, sfiorare una superficie, per capire che il comfort e il lusso sono una prerogativa del Ripetta Palace.

Per restituire ai propri clienti un soggiorno all’altezza delle più alte aspettative, questo hotel si è dotato di un evoluto sistema di accesso alle camere. Perfettamente coordinati con le linee delle placche, i lettori esterni di card offrono un accesso pratico e sicuro. È sufficiente avvicinare il badge al lettore per aprire la serratura della porta; inserendo la card nel lettore interno, invece, si potranno abilitare tutti i carichi e i servizi di stanza, in modo da ridurre al minimo i possibili blackout durante l’assenza degli ospiti. Questo sistema inoltre, riconoscendo l’assenza degli ospiti, permette alla struttura di evitare inutili sprechi energetici con indubbi vantaggi in termini economici per la struttura.

Innovazione, tecnologia e design si fondono. AVE è una scelta di stile che entra all’interno del Ripetta Palace per offrire un’esperienza di comfort senza precedenti e l’eleganza di un hotel “touch”.

