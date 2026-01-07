Riqualificazione energetica e Bonus fiscali con la termoregolazione intelligente Duemmegi

La legge di bilancio 2026 ha confermato le detrazioni e agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica negli edifici, che saranno del 50% per gli interventi effettuati sulla prima casa e del 36% per gli altri tipi di interventi.

Gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico prevedono l’acquisto e installazione di sistemi di building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto) o lavori edili che consentano di ottenere risparmi energetici (Bonus ristrutturazioni).

Automazione casa e incentivi fiscali: come ottenere i bonus fiscali con gli impianti Duemmegi

Gli impianti di riscaldamento e termoregolazione intelligente realizzati con i sistemi Duemmegi beneficiano delle agevolazioni fiscali e dei bonus previsti dalla normativa per il settore della domotica, sia in ambito residenziale sia nel terziario, come in strutture ricettive, case di cura e scuole. In più si hanno numerosi vantaggi in termine di comfort ed efficientamento energetico.

Infatti la termoregolazione intelligente permette agli utenti di avere:

La regolazione della temperatura e del grado di umidità per ambienti, mantenendoli sempre confortevoli

La regolazione dei parametri anche a distanza, da qualunque dispositivo connesso alla rete Internet

Il risparmio energetico, con riduzione dei consumi e delle spese

La sostenibilità ambientale (per tutti gli impianti e ancor più per quelli alimentati con fonti rinnovabili).

Per poter accedere alle agevolazioni fiscali, inoltre, gli impianti vengono configurati rispettando i tre tre requisiti CAM (Criteri ambientali minimi) previsti dal decreto legge:

mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Inoltre, Duemmegi rilascia la documentazione che attesta la conformità della modulistica utilizzata ai pre-requisiti previsti dal decreto. Sarà poi cura del progettista e dell’installatore rilasciare la documentazione di conformità delll’impianto realizzato.

Risparmio energetico domotica: sistemi di automazione intelligenti Duemmegi a prova di portafogli

Duemmegi vanta un’esperienza ultra trentennale nella progettazione e realizzazione di sistemi di automazione residenziali e non residenziali che la mette in grado di realizzare impianti di termoregolazione domotica con controllo temperatura intelligente BACS (building automation and control system) per ambienti domestici e lavorativi nei settori industriale e terziario.

Un sistema di termoregolazione domotica installato nella propria abitazione o nell’ambiente lavorativo aiuta, in modo completamente automatizzato, a ridurre i consumi di energia necessari per il riscaldamento o il raffrescamento riducendo al minimo gli sprechi con un risparmio energetico stimato che può variare dal 12 al 25% a seconda del caso specifico e dell’utilizzo che viene fatto dell’impianto di termoregolazione. Si hanno così elevato comfort e la temperatura ideale in ogni stagione dell’anno.

Se inoltre si integra con fonti rinnovabili l’alimentazione dell’impianto di climatizzazione domotica si riesce ad abbattere ulteriormente il costo di gestione nel rispetto dell’ambiente: la norma EN 15232, infatti, stima un risparmio fino al 54% di energia per la termoregolazione in edifici non residenziali.

Per maggiori informazioni:

www.duemmegi.it