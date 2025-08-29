Bus DALI estesi e più efficienti con il Modulo Ripetitore DALI RPT di Duemmegi

Il protocollo DALI (Interfaccia Digitale per Indirizzabile per l’Illuminazione), è riconosciuto a livello internazionale come lo standard per il controllo e la gestione delle fonti di luce nel settore dei sistemi di controllo dell’illuminazione.

Nelle installazioni di grandi dimensioni le limitazioni alla lunghezza massima consentita al bus e al valore di corrente, che è di 250 mA, potrebbero rappresentare un vincolo: per questo motivo e per superare tali limitazioni, è stato progettato il Modulo Ripetitore DALI RPT, studiato per estendere le capacità dei bus DALI e DALI2.

Estensione della Lunghezza del Bus DALI e Capacità di Corrente

Il Modulo Ripetitore DALI RPT è la soluzione ideale per estendere la lunghezza massima del bus DALI da 300m a 600m, raddoppiandone la portata e fornendo inoltre 250mA di corrente di alimentazione aggiuntiva DALI, grazie all’alimentatore integrato, per erogare tutta la potenza richiesta dai moduli ad esso collegati.

Installazione e Alimentazione

Durante l’installazione del Modulo Ripetitore DALI RPT, è importante osservare la procedura corretta di connessione al bus. Infatti i primi 300 m del bus DALI, solitamente collegati al controller DALI-2 o a un gateway DALI devono essere collegati al lato IN del ripetitore, mentre il bus DALI eccedente i successivi 300 m devono essere collegati al lato OUT.

Il lato IN del bus a valle del ripetitore è alimentato dal controller DALI-2 o a un gateway DALI, mentre il lato OUT è alimentato dal ripetitore stesso, che, a sua volta, è alimentato dall’alimentazione di rete da 100…240V~ AC.

Connessione Parallela e Limitazioni

In caso fosse necessario ampliare l’estensione del bus DALI è possibile collegare più di un ripetitore DALI RPT in parallelo sul lato IN; non è invece possibile effettuare il collegamento in cascata, o in serie, di 2 o più ripetitori DALI a causa dell’inevitabile ritardo di propagazione che ne consegue alterando l’integrità del segnale trasmesso.

Indirizzamento e Limitazioni dei Dispositivi

È importante notare che il Modulo Ripetitore DALI RPT non occupa indirizzi DALI aggiuntivi. Il limite di 64 indirizzi DALI per i control gears (LED driver, moduli a relè ecc.) + 64 indirizzi per dispositivi di control devices (sensori, pulsanti ecc.) rimane invariato.

Il Modulo Ripetitore DALI RPT rappresenta un’aggiunta preziosa ai sistemi di controllo dell’illuminazione DALI e DALI-2, consentendo l’estensione della lunghezza del bus e un aumento della capacità di corrente per le installazioni di dimensioni maggiori. Affrontando le limitazioni nella copertura di rete e nella distribuzione di potenza, il modulo DALI RPT migliora la flessibilità e la scalabilità dei sistemi bus DALI, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile in innumerevoli ambiti di applicazione illuminotecnici.

