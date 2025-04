HSYCO offre nuove funzionalità per il controllo degli Edifici Intelligenti con il Nuovo Driver Shelly

Automazione Più Intelligente e Connessa con Shelly

L’automazione intelligente è diventata ancora più intelligente. HSYCO, leader nelle soluzioni integrate di gestione degli edifici, annuncia il lancio del suo nuovo Driver Shelly, trasformando il modo in cui case e aziende gestiscono energia, illuminazione e automazione. Poiché la domanda di soluzioni energetiche e IoT è in continua crescita, l’integrazione di Shelly con HSYCO offre un’automazione fluida e aperta alle evoluzioni tecnologiche di applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Oggi HSYCO consente agli utenti di connettersi e controllare istantaneamente i relè intelligenti, i sensori e i contatori di energia Shelly in Wi-Fi, massimizzando l’efficienza e la comodità. Sia che si tratti di ridurre il consumo energetico, di migliorare la sicurezza o semplificare l’automazione, il Driver Shelly offre flessibilità sia per case intelligenti che per grandi progetti di automazione commerciale e civile.

Caratteristiche principali:

Connettivit à semplificata – Integrazione istanta nea dei dispositivi Shelly con la potente piattaforma di automazione HSYCO.

Monitoraggio e Controllo in Tempo Reale – Gesti one e monitoraggio dei relè intelligenti, le prese e i sensori Shelly tramite l’interfaccia grafica web completamente personalizzabile di HSYCO.

Scalabile e Flessibile – Adatto sia per case intelligenti che per grandi progetti di automazione commerciale e civile. Completamente.personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti.

Esperienza Utente Migliorata – Un’interfaccia semplificata per un controllo intuitivo e un’automazione sicura e affidabile .

Gestione dell’Energia Più Intelligente – Informazioni preziose in tempo reale per ridurre il consumo energetico e migliorare la sostenibilit à.

App gratuita per iOS e Android e supporto per dispositivi wearable, quali ad esempio gli smartwatch)

Perché scegliere il Driver Shelly di HSYCO?

Plug & Play – Configurazione semplice per una rapida implementazione.

Interoperabilit à – Collega i dispositivi Shelly con oltre 100 protocolli (sistemi) già supportati da HSYCO.

Automazione Personalizzata – Crea scenari di automazione su misura per soddisfare le esigenze specifiche.

Sicuro e Affidabile – Garantisce un funzionamento sicuro e stabile in ogni ambiente.

Per maggiori informazioni su HSYCO e future versioni di prodotti:

Web: https://hsyco.com/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/hsyco/

Facebook: www.facebook.com/people/HSYCO-Srl/61572954420092/

Twitter: x.com/HSYCOAutomation

HSYCO è una piattaforma di supervisione versatile che supporta oltre 100 protocolli (sistemi) ed è in continua evoluzione per integrare tecnologie emergenti. Semplifica la creazione di soluzioni sicure e scalabili per l’automazione industriale e degli edifici. HSYCO mette a disposizione un’interfaccia grafica completamente personalizzabile ottimizza il controllo, migliora l’esperienza utente e riduce la necessità di formazione per gli operatori. L’integrazione e l’interoperabilità ottimizzano l’efficienza, riducendo e attività duplicate e i costi dei sistemi di campo. La piattaforma garantisce la sicurezza combinando funzionalità e automatizzando le risposte agli allarmi. HSYCO fornisce una protezione sicura per sistemi diversi, correggendo comportamenti imprevisti e prevenendo attività non autorizzate per una maggiore sicurezza. Personalizzabile e aperto agli sviluppatori, HSYCO offre una potente API basata sui linguaggi Java e JavaScript. Si adatta a installazioni complesse pur rimanendo facile da manutenere.

Shelly, sviluppato da SHELLY GROUP SE, è un marchio riconosciuto a livello globale di dispositivi smart home e IoT Wi-Fi, noto per le sue soluzioni di automazione affidabili e compatte. Shelly offre soluzioni innovative per il controllo remoto, il monitoraggio energetico e l’automazione, diventando una scelta ideale per proprietari di case, aziende e utenti industriali in tutto il mondo.

Disponibilità

Il Driver Shelly è disponibile ora nell’ultima versione del software HSYCO.

Scoprilo in azione oggi stesso! Visita il nostro sito https://hsyco.com per maggiori informazioni o per richiedere una demo.