Iscrizioni aperte per i corsi di domotica e antifurto AVE 2020

Il 2020 è un anno ricco di opportunità per i professionisti, con corsi attivi in tutta Italia dedicati alle gamme AVE ad alto contenuto tecnologico.

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di domotica e antifurto AVE del 2020. Da sempre attenta alle esigenze degli installatori, anche quest’anno AVE ha scelto di investire nella formazione, così da permettere ai professionisti di rimanere aggiornati sulle ultimissime novità introdotte. Oltre alla formazione “classica” in sede, da diverso tempo, AVE collabora con i distributori di materiale elettrico organizzando, direttamente presso i loro punti vendita e tramite tecnici specializzati AVE, corsi di formazione per le gamme ad alto contenuto tecnologico.

Di seguito il calendario dei prossimi corsi di domotica e antifurto AVE:

CORSI DI DOMOTICA AVANZATA:

Febbraio 2020

18/02/2020 Corso “Domotica Avanzata” c/o sede IDG Elettroforniture

Via Novara, 183 – 28021 Borgomanero (NO);

Via Novara, 183 – 28021 Borgomanero (NO); 25/02/2020 Corso “Domotica Avanzata” c/o sede AVE

Via Mazzini, 75 – 25086 Rezzato (BS);

Marzo 2020

17/03/2020 Corso “Domotica Avanzata” Regione Sicilia

Sede del corso in via di definizione;

Sede del corso in via di definizione; 24/03/2020 Corso “Domotica Avanzata” c/o sede Elfi

Via Luigi Einaudi, 7 – 29121 Piacenza (PC);

Aprile 2020

14/04/2020 Corso “Domotica Avanzata” c/o sede Donvito & C S.A.S

Via Rodolfo Redi, 5 – 70124 Bari (BA)

Via Rodolfo Redi, 5 – 70124 Bari (BA) 28/04/2020 Corso “Domotica Avanzata” Regione Calabria

Sede del corso in via di definizione

CORSI DI ANTIFURTO:

Febbraio 2020

11/02/2020 Corso “Antifurto” c/o sede ELETTROVENETA

Via dei Terraioli, 19 – 40129 Bologna (BO)

Via dei Terraioli, 19 – 40129 Bologna (BO) 11/02/2020 Corso “Antifurto” c/o sede MEF

Via Quattro Passi, 57 – 41043 Formigine (MO)

Via Quattro Passi, 57 – 41043 Formigine (MO) 18/02/2020 Corso “Antifurto” c/o sede SIME VIGNUDA

Via IV Novembre, 41 – 33010 Feletto Umberto (UD)

Via IV Novembre, 41 – 33010 Feletto Umberto (UD) 18/02/2020 Corso “Antifurto” c/o sede ELETTROVENETA

Viale Venezia, 23 – 33010 Tavagnacco (UD)

Viale Venezia, 23 – 33010 Tavagnacco (UD) 25/02/2020 Corso “Antifurto” c/o sede 2G

Via Luigi Einaudi, 21 – 35010 Curtarolo (PD)

Via Luigi Einaudi, 21 – 35010 Curtarolo (PD) 25/02/2020 Corso “Antifurto” c/o sede ELETTROVENETA

Via Fiammoi, 14 – 32100 Belluno

Marzo 2020

17/03/2020 Corso “Antifurto” c/o hotel Parco Paglia

Via Erasmo Piaggio, snc – 66100 Chieti

Via Erasmo Piaggio, snc – 66100 Chieti 31/03/2020 Corso “Antifurto” Toscana

Sede del corso in via di definizione

Aprile 2020

28/04/2020 Corso “Antifurto” Lazio

Sede del corso in via di definizione

Sede del corso in via di definizione 29/04/2020 Corso “Antifurto” Lazio

Sede del corso in via di definizione

Il calendario dei corsi completo è consultabile sul sito ufficiale di AVE, dov’è anche possibile inviare la domanda di partecipazione o richiedere maggiori dettagli compilando la form dedicata.

Per maggiori infomazioni:

Consulta il calendario dei corsi