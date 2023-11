Dovit vi aspetta nel nuovo showroom di Milano

Vieni a toccare con mano la soluzione Dovit per Smart Home e Smart Building o a parlarci di un tuo progetto

Se sei interessato ai nostri prodotti smart e vorresti valutare come inserirli nel tuo prossimo progetto, vieni a trovarci in uno dei nostri showroom. Siamo a tua disposizione per degli incontri personalizzati nelle seguenti due occasioni:

Il 29 novembre, nel nuovo showroom di Milano sui Navigli , in via Corsico 10.

, in via Corsico 10. L’1 dicembre nel nostro showroom a Villafranca di Verona, in via Monte Baldo 4.

Puoi prenotare un’ora che dedicheremo esclusivamente a te e ai tuoi progetti

L’8 e 9 novembre abbiamo partecipato all’evento Architect@Work di Milano e Parigi, in cui la nostra gamma di pulsantiere DO.Tatto è stata selezionata come prodotto innovativo e di design per la gestione smart di tutti gli edifici residenziali e non.

Per rivivere alcuni momenti dell’evento, abbiamo realizzato un articolo blog illustrato.

Clicca qui per leggerlo

Ti aspettiamo nei nostri showroom di Milano e Verona

Per prenotare una visita agli showroom di Milano o Verona:

www.dovit.com/it/showroom-milano-verona/