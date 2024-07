HSYCO 3.9 presenta i nuovi driver e aggiunge il supporto per piattaforme server modulari

HSYCO 3.9 introduce aggiornamenti significativi su vari server I/O, nuove opzioni di configurazione, ottimizza il motore di scripting e amplia la compatibilità con le telecamere digitali.

Disponibile in bundle con nuovi server modulari montati su guida DIN progettati specificatamente per l’automazione industriale e degli edifici

HSYCO (www.hsyco.com), azienda leader nei sistemi di supervisione dell’automazione industriale e degli edifici, è entusiasta di annunciare il rilascio di HSYCO 3.9. Quest’ultima versione introduce nuove funzionalità, miglioramenti e ottimizzazioni progettate per migliorare le prestazioni del sistema, la compatibilità e la user experience.

La nuova versione apporta aggiornamenti significativi su vari server I/O, incluso il supporto per nuovi sistemi di campo come i sistemi anti intrusione Siemens Vanderbilt e Tecnoalarm EV10-50, i sistemi di rilevamento incendi Notifier AM8200N e AM8200 e per Mews PMS, una soluzione leader nel settore dell’ospitalità. Inoltre sono stati aggiornati i driver Duemmegi Duelux, Duemmegi Contatto, Domino, Ksenia Lares4 e Mitsubishi MNET.

Inoltre, HSYCO 3.9 introduce nuove opzioni di configurazione, ottimizza il motore di scripting e amplia la compatibilità con le telecamere digitali.

Un’altra caratteristica rivoluzionaria di HSYCO 3.9 sono i nuovi server Strato Pi Max XL e Strato Pi Max XS, due innovativi e potenti server edge computing basati su Raspberry Pi progettati specificamente per l’automazione industriale. Strato Pi Max XL e XS sono macchine affidabili, potenti e modulari montate su guida DIN, dotate di doppia porta Ethernet, connettività wireless Wi-Fi e BLE, opzioni di archiviazione eMMC e SSD e due porte USB con controllo dell’alimentazione.

Entrambi i server sono dotati di slot integrati per schede di espansione, che aggiungono funzionalità quali porte seriali RS-232, RS-485 e CAN, I/O digitali e analogici, supporto UPS, connettività LTE (prevista per la fine del 2024) e altro ancora, rendendoli ideali per applicazioni industriali innovative e affidabili.

HSYCO 3.9 è un aggiornamento completo che migliora la robustezza, la flessibilità e l’efficienza della nostra piattaforma.

Per informazioni dettagliate su questi aggiornamenti e indicazioni sull'implementazione, è possibile fare riferimento alla documentazione ufficiale e alle release notes di HSYCO 3.9.

Il nostro team tecnico, tech@hsyco.com è sempre felice di fornire informazioni e supporto.

