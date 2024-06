AVE celebra i suoi 120 anni lanciando Whitek 44, il Sistema Civile Integrato

Una nuova collezione bianco opaca, tanti design e molteplici novità per completare al meglio tutti i sistemi AVE.

Prosegue la storia di innovazione AVE. Nell’anno del suo 120° anniversario, AVE presenta Whitek 44, il Sistema Civile Integrato pensato per andare incontro alle diverse esigenze tecnologiche. Infatti, non solo introduce novità tecniche ed estetiche all’avanguardia, ma è pensato per integrarsi alla perfezione con i sistemi AVE.

Whitek 44 è concepito come una soluzione completa e versatile. Al cuore del sistema c’è la nuova serie civile bianca opaca, composta da oltre 300 articoli. Al suo fianco i comandi assiali di nuova generazione, che assicurano un’estetica lineare del punto luce. Due nuove linee di placche impreziosiscono ulteriormente l’offerta:

Placche Pills in Corian ® , disponibili sia nella versione touch che tradizionale, una combinazione di stile e qualità per impianti di fascia alta;

in Corian , disponibili sia nella versione touch che tradizionale, una combinazione di stile e qualità per impianti di fascia alta; Placche Easy Smart 44 in tecnopolimero, una collezione dal design ultrapiatto, perfetta per gli amanti delle linee essenziali e dai costi contenuti.

A queste si aggiungono anche gli ampliamenti delle gamme esistenti. Infatti, AVE ha introdotto nuovi colori per le placche in alluminio e per le placche Smart 44 dedicate ai comandi a levetta, offrendo ancora più possibilità di personalizzazione.

Whitek 44 si integra anche con tutte le nuove evoluzioni dei sistemi AVE per ambienti residenziali e professionali, comprese le novità già presentate e quelle che verranno rilasciate nel corso dell’anno: cronotermostati a ghiera, disponibili nelle versioni Wi-Fi e per domotica filare; comandi multifunzione IoT per la gestione di dimmerazione, scene e comandi; dispositivi per la gestione intelligente dell’energia; l’iconico Touch Screen 18” per la supervisione di tutti i sistemi tecnologici AVE (domotica connessa e filare, antifurto e videocitofonia IP), che uscirà con la nuova interfaccia grafica AVE, ancora più user-friendly.

Anche le soluzioni per il settore ricettivo si rinnovano: AVE introduce nuovi lettori con finiture coordinate alla collezione Pills e una tastiera per il controllo accessi dedicata alle strutture non presidiate. In ultimo, anche la gamma videocitofonica tradizionale a 2 fili si aggiorna con l’introduzione di postazioni esterne da appoggio parete.

Da 120 anni, AVE è sinonimo di eccellenza e qualità nel settore elettrico. Con Whitek 44, l’Azienda conferma il suo impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia, integrate e di design, che rispondono alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

