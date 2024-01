Convegno Smart Home 15 febbraio 2024 – Politecnico di Milano

L’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano giovedì 15 febbraio mattina (h 10.00-13.00) organizza il Convegno sulla Smart Home dal titolo: “Smart Home Reloaded: è il momento di innovare, su solide basi”. Sarà possibile seguire l’evento gratuitamente presso l’Aula De Carli in via Giovanni Durando 10 (Milano).

Prima e dopo l’evento sarà possibile toccare con mano le soluzioni più innovative sul mercato grazie alla presenza di Demo Corner in cui alcune aziende mostreranno le loro soluzioni in ambito Smart Home.

Sarà inoltre possibile scaricare il report in digitale con la sintesi dei risultati della Ricerca.

Il 2023 ha portato grandi novità nel mercato della Smart Home, in Italia e all’estero. Da un lato, la riduzione di incentivi e bonus nel comparto energetico ha rallentato la crescita del mercato, dall’altro lato si assiste a una platea sempre maggiore di aziende che punta su valorizzazione dei dati e offerta di nuovi servizi per la casa, anche grazie all’integrazione delle soluzioni IoT con algoritmi di Intelligenza Artificiale. La vendita dei dispositivi hardware rappresenta sempre più un mezzo tramite cui ampliare la propria base clienti e incrementare l’utilizzo degli oggetti connessi in casa: l’obiettivo è fidelizzare i propri clienti, puntando su un’esperienza sempre più personalizzata e creando valore grazie ai dati raccolti.

Negli ultimi dodici mesi è evoluto anche il ruolo degli ecosistemi, con Matter in prima fila tra le iniziative più rilevanti. Oggi le imprese si trovano davanti a un bivio: integrarsi, rischiando di “perdere il controllo”, oppure attendere l’evoluzione del mercato?

Il convegno sarà l’occasione per presentare i numeri del mercato Smart Home in Italia e all’estero, le principali novità tecnologiche, la prospettiva dei consumatori italiani e gli impatti derivanti dall’evoluzione del modello di business delle imprese, che stanno trasformando l’offerta di soluzioni per la casa smart.

Saranno affrontati i seguenti argomenti:

• Il valore del mercato Smart Home in Italia e all’estero;

• Le principali evoluzioni dello scenario competitivo;

• Le principali novità su servitizzazione e nuovi modelli di business;

• La prospettiva dei consumatori e l’interesse verso prodotti e servizi smart per la casa;

• Le principali novità tecnologiche: il ruolo degli ecosistemi per la Smart Home e l’evoluzione dei protocolli di comunicazione short-range;

• L’evoluzione dei canali di vendita (es. distributori, installatori, retailer, eRetailer).

I risultati della Ricerca saranno discussi con i principali player di questo mercato e con esponenti di rilievo del mondo delle Istituzioni e della Ricerca Accademica.

Programma della mattinata:

Ore 09:30

Registrazione e Welcome Coffee

Ore 10:00

Introduce e presiede

Giovanni Miragliotta

Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Internet of Things, Politecnico di Milano

Ore 10:10

I risultati della Ricerca

Smart Home, a che punto siamo? Mercato, scenario competitivo e punto di vista del consumatore

Angela Tumino

Direttrice dell’Osservatorio Internet of Things, Politecnico di Milano

Giulio Salvadori

Direttore dell'Osservatorio Internet of Things, Politecnico di Milano Discutono i risultati della Ricerca

René Albrecht

Vice President, 1NCE

Cristian Andreola

Engineering Manager IoT Platform & Services, Electrolux

Pascal Antoine

Head of Connected Home Services, Ariston Group

Simone Camporeale

Co-Founder, IOTINGA

Simona Dimitrova

Product Manager Smart Home, BTicino

Tommaso Maria Galassi

Responsabile Partnership e Sviluppo Comunità Energetiche, Edison Energia

Michele Pandolfi

Senior Product Marketing Manager – Building, GEWISS

Alessandro Ravagnin

Responsabile Marketing Sistemi, Vimar

Matteo Reymond

Chief Product & Marketing Officer, CAME

Massimo Riggio

Chief Strategic Marketing Officer, ISEO Ultimate Access Technologies

Raffaele Veneruso

Direttore Commerciale e Marketing Strategico, Comoli, Ferrari & C. Modera

Giovanni Miragliotta

Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Internet of Things, Politecnico di Milano

Ore 11:45

I risultati della Ricerca

La prospettiva tecnologica e l’evoluzione dei canali di vendita per la casa smart

Antonio Capone

Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Internet of Things, Politecnico di Milano

Elisa Vannini

Ricercatrice dell’Osservatorio Internet of Things, Politecnico di Milano

Ore 13:00

Chiusura dei lavori

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

