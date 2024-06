Le funzioni domotiche Domino

Semplificare la gestione tecnica della casa, ottimizzare i consumi riducendo gli sprechi e garantire il comfort ottimale in tutti gli ambienti: sono tutti risultati ottenibili dall’adozione di un sistema di automazione domestica intelligente.

Domino è il sistema sviluppato da Duemmegi e messo a disposizione con le proprie soluzioni di domotica per la casa, grazie a un’esperienza di oltre trent’anni nello sviluppo di sistemi di automazione domestica e professionale semplici da utilizzare ma all’avanguardia tecnologicamente, che permettono di avere sistemi domotici estremamente personalizzabili con un ottimo grado di user experience.

Tramite numerose funzioni domotiche il sistema Domino mantiene sotto controllo, regola in maniera ottimale gli impianti e gestisce tutte le automazioni, per ottenere il massimo comfort e sicurezza negli ambienti supervisionati.

Una casa smart, sostenibile e sicura grazie a Duemmegi e al sistema Domino

Chi desidera realizzare una casa intelligente può trovare nel sistema Domino di Duemmegi la soluzione ideale per il suo progetto, ed ha a disposizione un numero pressochè illimitato di funzioni.

Un impianto realizzato con Domino si basa su tecnologia Bus, con una serie di importanti vantaggi:

Un cablaggio semplificato .

. Tempi e costi di installazione ridotti rispetto ad un impianto di automazione tradizionale.

rispetto ad un impianto di automazione tradizionale. La possibilità di implementare e modificare un numero pressoché illimitato di funzioni senza alcun intervento fisico sui circuiti, poiché il collegamento è soltanto a livello di programmazione.

senza alcun intervento fisico sui circuiti, poiché il collegamento è soltanto a livello di programmazione. La remotizzazione dell’impianto per il controllo a distanza di tutte le funzioni.

per il controllo a distanza di tutte le funzioni. La possibilità di integrarsi con altri sistemi , come ad esempio l’impianto di videosorveglianza attivando anche scenari specifici nel caso di effrazione.

, come ad esempio l’impianto di videosorveglianza attivando anche scenari specifici nel caso di effrazione. Una logica distribuita che consente, in caso di guasto ad un modulo, di non inficiare il funzionamento di tutto il sistema.

che consente, in caso di guasto ad un modulo, di non inficiare il funzionamento di tutto il sistema. Una precisa autodiagnostica del sistema stesso.

Per tutti questi motivi chi ha come obiettivo una vita domestica più semplice ma ricerca benessere e comfort, trova nel sistema Domino la scelta perfetta per realizzare una casa intelligente in cui vivere, confortevole e sicura, supervisionabile anche da remoto e con una gestione dei consumi sostenibile.

Infatti gli utenti possono implementare:

La gestione della climatizzazione e l’illuminazione automatizzata

L’efficienza energetica domotica

Gli scenari domotici personalizzabili

L’automazione dell’irrigazione di giardini e terrazzi

Il controllo domotico remoto

L’integrazione con Sistemi di Sicurezza.

Termoregolazione: massimo comfort, minimo spreco

Temperatura e umidità di ogni zona della casa possono essere regolate con precisione utilizzando sonde e termostati posizionati opportunamente negli ambienti: in qualunque periodo dell’anno si avranno così ambienti confortevoli e alla giusta temperatura. Le esigenze e le preferenze dell’utente vengono quindi applicate a parametri operativi, fasce orarie e setpoint, per automatizzare e personalizzare la funzione di termoregolazione, con una sensibile riduzione dei consumi e degli sprechi.

Gestione illuminazione professionale e domestica: illuminazione ottimale in ogni momento della giornata

Anche l’illuminazione di ciascun ambiente della casa, mediante il sistema domotico Domino di Duemmegi, viene automatizzata e personalizzata per venire incontro ai gusti del cliente e alle sue esigenze. L’apporto di luce naturale che proviene dall’esterno, è integrato dalle fonti luminose artificiali che sono regolate e dimmerate dal sistema per ottenere il livello di luminosità ottimale desiderato, utilizzando eventualmente anche il supporto di avvolgibili ed oscuranti. Si garantiscono così, in qualunque momento e con qualsiasi condizione di luminosità esterna, il comfort e l’illuminazione ottimali con minori consumi di energia.

Efficienza energetica domotica e controllo dei carichi: stop agli sprechi e ai black-out a sorpresa

Una funzione molto utile in un sistema domotico è il controllo dei carichi che coordina l’attività di un certo numero di dispositivi ed elettrodomestici in modo da evitare che il consumo complessivo di quelli attivi in un determinato momento superi la capacità massima del contatore provocando un black-out.

Il sistema consente di personalizzare la modalità di intervento impostando la soglia limite di consumo oltre la quale dovranno essere disattivati i vari carichi secondo un ordine di priorità definito dall’utente. I dispositivi saranno poi riattivati secondo l’ordine inverso, quando il valore di energia assorbita sarà sceso nuovamente sotto al livello di guardia.

La riduzione degli sprechi passa anche attraverso la funzione di monitoraggio dei consumi energetici che, con i sistemi Duemmegi, può essere effettuata su base giornaliera, mensile o annuale. Nelle seconde case, inoltre, è disponibile la funzionalità di regolazione della temperatura da remoto.

Scenari domotici: tutta la personalizzazione possibile, per una casa su misura

Per ogni specifica esigenza degli utenti è possibile creare ambientazioni preimpostate o sequenze di azioni automatizzate che verranno richiamate con un singolo comando: scenografie di luce dinamica, musica e suoni permettono la massima libertà creativa.

Infatti gli scenari consistono in un allestimento preimpostato che può essere attivato dall’utente semplicemente sfiorando lo schermo di un dispositivo mobile o tramite un singolo pulsante, senza la necessità di doverlo programmare ogni volta. Per esempio al rientro a casa è possibile associare lo scenario “torno a casa” per accogliere il proprietario, in modo completamente automatico, con la temperatura ottimale, luci soffuse e una musica rilassante.

Ecco quindi come la domotica riesce ad offrire agli utenti un’esperienza unica e personalizzata, adattando l’ambiente domestico ad ogni necessità e desiderio.

Automazione irrigazione giardino: annaffiature intelligenti per terrazzi e giardini rigogliosi

Anche la cura di terrazzi e giardini, in caso non vi fosse nessuno a prendersene cura, può essere demandata al sistema intelligente di irrigazione automatica Duemmegi, garantendo la cura ottimale del giardino ed evitando sprechi d’acqua: l’innaffiatura può essere programmata per fasce orarie e regolata aumentando il flusso d’acqua in caso di elevata siccità o bloccandolo in caso di pioggia, utilizzando a questo scopo i dati rilevati dalla mini stazione meteo integrata. L’utente ha la possibilità di intervenire direttamente anche da remoto o impostare la modalità di controllo automatico dell’irrigazione.

Controllo remoto via smartphone: tutto a portata di tap, ovunque nel mondo

Tramite un qualsiasi dispositivo dotato di browser o utilizzando un’app dedicata, a seconda del proprio sistema operativo, il sistema Duemmegi Domino rende possibile la gestione della smart home da parte dell’utente, in qualunque momento e da qualsiasi luogo: sarà sufficiente disporre di una connessione Internet per gestire con facilità la propria casa, navigare tra gli ambienti e supervisionare la domotica installata. Per ciascun impianto domotico, inoltre, Duemmegi può realizzare e personalizzare una specifica web app, semplice e intuitiva, dedicata al controllo della struttura.

Integrazione con sistemi di sicurezza per una casa sempre sotto controllo

I sistemi Domino di Duemmegi prevedono l’integrazione con l’impianto di videosorveglianza per offrire agli utenti i massimi livelli di sicurezza. Mediante la supervisione remota o in locale, anche utilizzando l’assistente vocale, è possibile controllare i locali dell’abitazione e gli spazi esterni, attivando le telecamere di sorveglianza e inserendo l’allarme nelle modalità volumetrico, planimetrico o a zone. Gli utenti, inoltre, possono definire per la propria smart home le funzioni domotiche, utilizzandole tutti i giorni per ottimizzarne e controllarne i vari aspetti.

Duemmegi, azienda leader in Home Automation dal 1992, realizza soluzioni domotiche, come il sistema Domino, in grado di rendere l’ambiente domestico più confortevole, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico.

Per maggiori informazioni:

home.duemmegi.it