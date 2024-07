Nice porta in casa l’emozione degli eventi sportivi

L’estate 2024 promette emozioni intense, soprattutto per gli appassionati di sport. Nice soddisfa i fan più esigenti con soluzioni intuitive che permettono di seguire i grandi eventi sportivi, minuto per minuto, nel comfort di casa.

L’estate 2024 sarà fitta di eventi sportivi internazionali da vivere in diretta e Nice, leader globale nelle soluzioni di Home Management, rende la casa il luogo ideale per vivere i match e le gare più importanti. Mentre gli atleti si preparano a sfidare i propri limiti, Nice porta l’emozione delle competizioni direttamente in salotto, senza trascurare comfort e facilità di utilizzo.

Con tecnologie all’avanguardia come Yubii Home Pro, gateway avanzato per la gestione intelligente di tutti i dispositivi smart della casa, è possibile creare scenari personalizzati per ogni evento sportivo. Guardare i grandi match da casa sarà come stare seduti in prima fila a bordo campo.

Nel preparare la casa alla proiezione delle gare, va considerato che una visione ideale passa naturalmente da un’adeguata illuminazione. Al fine di gestire al meglio la luce naturale, che d’estate si prolunga fino a tardi, Nice offre soluzioni di automazione per tende e schermature solari per garantire il comfort visivo.

Per inaugurare la stagione delle cene con partita, Nice consiglia l’installazione del motore tubolare per tende da interno Nice Era Inn Edge BD che, una volta connesso al gateway, permette di far scendere automaticamente lo schermo da proiezione. Al contempo, le tende oscuranti, automatizzate con il motore tubolare Nice Era Inn Edge Li-ion, si chiuderanno per garantire la migliore visibilità, indipendentemente dall’ora del giorno. Con l’interfaccia bidirezionale Nice BiDi-Shutter, modulo che permette l’automazione delle tende, si può inoltre rendere smart una tenda motorizzata tradizionale e controllarla facilmente dalla nuova Yubii Home App, così da non perdere nemmeno un secondo d’azione.

Con il termostato intelligente Clima-Control e l’interfaccia bidirezionale BiDi-Dimmer, temperatura e illuminazione saranno sempre impeccabili, per un comfort totale e un’esperienza veramente immersiva durante gli eventi, senza distrazioni dovute alla gestione della climatizzazione.

Aggiungendo RGBW-Control, un modulo universale da installare all’interruttore per il controllo cromatico delle luci, è possibile creare atmosfere uniche con luci colorate e strisce LED, celebrando ogni vittoria e record degli atleti con stile.

Le possibilità di personalizzazione dell’esperienza sportiva in casa sono ancora più ampie: il sistema Nice offre una connettività senza precedenti e compatibilità con dispositivi di terze parti. Questo consente di integrare e gestire l’intrattenimento sia all’interno che all’esterno della casa, amplificando la magia del campo di gioco.

L’ecosistema Nice è quindi in grado di trasformare la casa in una ‘tribuna’ estremamente confortevole, in cui vivere le emozioni dello sport e trascorrere momenti felici con familiari e amici.

