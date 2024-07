Smart Home Nice: efficienza e connettività anche senza internet durante i blackout estivi

Scopri come mantenere la tua Smart Home funzionale anche senza connessione internet.

La resilienza della Smart Home

Una Smart Home connessa a internet offre un livello di comfort e controllo senza precedenti, permettendo di gestire luci, sicurezza, e climatizzazione tramite app e assistenti vocali.

Tuttavia, con l’arrivo dell’estate, le temperature nelle grandi città possono diventare insopportabili, costringendoci a un uso massiccio di condizionatori e ventilatori. Questo aumento della domanda di energia può spesso portare a interruzioni di corrente elettrica e, di conseguenza, alla perdita di connessione internet.

Immagina di essere comodamente a casa a goderti i vantaggi della tua Smart Home quando all’improvviso…la connessione si interrompe. Senza internet, saranno perse alcune funzionalità come il controllo da remoto tramite app o assistente vocale. Ma niente panico: le soluzioni Nice sono progettate per garantire che la tua casa rimanga intelligente, funzionale e confortevole anche senza internet, grazie a tecnologie che assicurano la continuità delle operazioni essenziali. Eccone alcune.

Motorizzazioni e sensori con alimentazione di emergenza

I motori tubolari Nice offrono soluzioni avanzate per la gestione delle schermature solari, assicurando affidabilità e continuità di funzionamento anche in caso di blackout. Il Next Solar Kit, alimentato a energia solare, permette di sfruttare una fonte di energia rinnovabile, riducendo i costi energetici e l’impatto ambientale. Questo sistema rappresenta un’eccellenza tecnologica di Nice, combinando innovazione ed efficienza energetica per migliorare il comfort e la sicurezza degli ambienti domestici e professionali.

Il sensore climatico Domì Wind-Sun Solar BD offre un controllo climatico avanzato senza necessità di collegamenti elettrici, grazie alla sua autonomia illimitata. Alimentato da energia solare, questo sensore comunica via radio con la centrale, assicurando una gestione ottimale e sicura dell’automazione. Le celle fotovoltaiche del Wind-Sun Solar Bd forniscono una riserva di energia costante, garantendo prestazioni affidabili e una protezione continua delle schermature solari contro condizioni meteorologiche avverse.

Scenari programmati

Una delle caratteristiche distintive delle soluzioni Nice è la capacità di mantenere attivi gli scenari programmati. Ad esempio, le tende verticali screen possono continuare ad aprirsi automaticamente al risveglio grazie al sistema Yubii Home, anche senza connessione internet. Inoltre, i trasmettitori della linea Domì permettono di controllare luci e tapparelle garantendo il funzionamento locale delle automazioni domestiche.

Alimentazione di backup

Nice ha sviluppato soluzioni come l’HubPowerBank che integra un sistema di alimentazione UPS (Uninterruptible Power Supply) per fornire energia di riserva ai prodotti di building automation come Yubii Home in caso di blackout. Questo garantisce che i sistemi critici della tua smart home restino operativi, mantenendo il comfort e la sicurezza della tua abitazione.

Un’estate più efficiente

Durante l’estate, quando l’uso di condizionatori e ventilatori aumenta congestionando e mettendo sotto stress le reti elettriche delle grandi città, è fondamentale ottimizzare i consumi energetici per evitare fastidiose interruzioni. La Smart Home di Nice è progettata per funzionare in modo affidabile e sicuro anche durante interruzioni di corrente o assenza di connessione internet, non solo offrendo un controllo efficiente dell’energia, ma aiutando anche a ridurre l’impatto ambientale e a risparmiare sulle bollette. Grazie alla programmazione intelligente, è possibile gestire l’uso di device elettronici ed elettrodomestici in modo ottimale, assicurando un comfort costante e senza sprechi.

Conclusione

La tua casa può rimanere smart e funzionale anche senza connessione internet, grazie alle soluzioni resilienti di Nice. Questi sistemi sono progettati per garantire il massimo comfort, efficienza e sicurezza, indipendentemente dalle condizioni esterne. Non lasciare che i blackout o le interruzioni di connessione influenzino il tuo stile di vita: con Nice, puoi essere sicuro che la tua casa sarà sempre pronta a rispondere alle tue esigenze.

Per ulteriori informazioni sul mondo di Nice, visita www.niceforyou.com.