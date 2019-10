La App di Unieuro si arricchisce con la realtà aumentata

L’insegna propone ai clienti una nuova esperienza immersiva, realizzata in partnership con Sopra Steria

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, prosegue nel suo percorso di sviluppo della strategia digitale, investendo nell’implementazione di una tecnologia coinvolgente e innovativa per i suoi clienti, in collaborazione con Sopra Steria, leader europeo della trasformazione digitale.

Da oggi è infatti disponibile sulla App la realtà aumentata, che permette di visualizzare alcuni prodotti quali grandi elettrodomestici e tv in modalità tridimensionale, così da poter scegliere facilmente le soluzioni che meglio si adattano a ciascun ambiente.

Obiettivo: sviluppare un customer journey sempre più personalizzato. L’accesso alla realtà aumentata, supportata dalla tecnologia ARCore, è facile e intuitivo. L’utente, con il proprio smartphone, ha la possibilità di cliccare sul banner nella homepage dell’applicazione e visualizzare i prodotti, come se fossero reali.

Selezionato il televisore o il frigorifero per la propria casa, non resta che attivare la telecamera del device: una semplice inquadratura consentirà di tracciare le dimensioni della stanza e di decidere il posizionamento per l’articolo scelto, nel luogo e nell’angolazione preferita, e di fissare con uno screenshot l’opzione migliore.

Grazie alla realtà aumentata si può collocare all’interno della propria abitazione un’ampia gamma di prodotti di grandi dimensioni, per verificare la disponibilità degli spazi, oppure visualizzare la soluzione più adatta dal punto di vista estetico.

“Stiamo lavorando da tempo per implementare le funzionalità della App con la realtà aumentata e oggi l’obiettivo è stato raggiunto” afferma Enzo Panetta, Head of Digital Marketing & Innovation di Unieuro “Siamo la prima insegna del mercato a offrire in Italia questo servizio, che garantisce un supporto sempre più completo e studiato per soddisfare le esigenze degli utenti, facendo vivere un’esperienza d’acquisto unica”.

“Siamo onorati di aver contribuito alla realizzazione di un progetto così innovativo, dimostrando come la realtà aumentata, che per alcuni rimane ancora oggi un concetto astratto, si possa concretizzare in progetti creativi e all’avanguardia. Nel nostro ruolo di leader della trasformazione digitale, forti di una profonda conoscenza dei processi di customer journey e di una continua sperimentazione tecnologica, progettiamo e realizziamo soluzioni all’avanguardia in grado di creare un tangibile valore per i nostri clienti.

L’APP realizzata per Unieuro, è la dimostrazione di come la realtà aumentata renda oggi ancora più completa l’esperienza di acquisto” – sostiene Fabio Arrigoni – Direttore Divisone Industria e Servizi di Sopra Steria Italia.

Per maggiori informazioni:

unieuro@firstclasspr.it