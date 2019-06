AVE realizza un’elegante casa domotica a Lanciano

A Lanciano un’elegante casa domotica AVE con tecnologia touch, proposta in un originale mix di colori per un curatissimo progetto d’interior design.

La domotica AVE, abbinata a supervisori Touch Screen e controlli a sfioro Vera Touch, diventa l’emblema di un nuovo modo di vivere ed interpretare la casa, più attento alle esigenze moderne dei suoi abitanti, sempre connesso alle loro abitudini. Con questi presupposti nasce un’elegantissima casa domotica AVE a Lanciano, in provincia di Chieti. Un progetto in cui la tecnologia incontra il design per esaltare lo stile di ogni ambiente.

In questa abitazione la proprietà ha scelto di abbinare all’evoluto sistema DOMINA plus la tecnologia touch: in questo modo anche la domotica può dare il meglio di sé, restituendo un contatto nuovo con la casa e i dispositivi connessi. Elemento simbolo e centro di controllo interattivo di questa casa domotica AVE è il raffinato supervisore Touch Screen DOMINA plus, dal quale è possibile visualizzare e gestire con semplicità tutte le informazioni inerenti allo stato del sistema domotico. Attraverso delle intuitive mappe grafiche, dove vengono presentate le immagini dei vari ambienti e le icone relative alle funzioni integrate, gli utenti possono facilmente controllare le luci, i serramenti, la temperatura, la ventilazione, gli allarmi tecnici e il sistema antifurto.

All’interno della casa domotica di Lanciano sono state integrate anche funzioni evolute. Tra queste spiccano il controllo carichi, utilissimo per il risparmio energetico, e la gestione Scenari. Quest’ultima funzione domotica permette di richiamare più automazioni pre-configurate nel dispositivo di supervisione Touch Screen simultaneamente. Per fare un esempio: attraverso lo Scenario “Esco” è possibile far abbassare le tapparelle, spegnere tutte le luci, scollegare i carichi superflui e attivare l’antifurto con un unico comando. Il massimo comfort con il minimo sforzo.

Domotica per AVE non è solo tecnologia, ma anche design, con estetiche adatte ad ogni ambiente. Nel caso dell’abitazione di Lanciano, la proprietà ha deciso di abbinare al sistema domotico le esclusive placche Vera Touch in cristallo. Potendo scegliere su un ampio catalogo di finiture, si è optato per personalizzare gli ambienti con colorazioni diverse: bianco e rosso Pompei per la zona giorno, nero assoluto per la zona notte. In questo modo la tecnologia touch diventa quotidiana e si adatta allo stile della casa in un originale mix di colori per assecondare il curatissimo progetto d’interior design.

Con AVE anche la sicurezza rimane sempre in primo piano. Perfettamente coordinate ai comandi Vera Touch, le innovative placche scorrevoli a scomparsa si presentano come una soluzione estetica di pregio per elevare il grado di sicurezza di questa casa domotica. Grazie ad un sistema brevettato AVE, che permette di far letteralmente “scivolare” la placca sulla presa di corrente, si garantisce maggiorprotezione per gli occupanti mantenendo una perfetta continuità con l’impianto domotico.

La tecnologia incontra il design in questa elegante casa domotica AVE per offrire un contatto moderno con gli spazi. Una proposta all’avanguardia che reinterpreta il concetto stesso di abitare con soluzioni intelligenti, pensate per adattarsi al proprio stile di vita.

