CAME presenta XTS, il nuovo videocitofono smart con vivavoce

L’innovativo dispositivo della linea CAME BPT, elegante, ultracompatto e facile da installare, è interamente touch-screen e dotato di tecnologia optical bonding che garantisce un’elevata qualità dell’immagine.

Treviso, 7 settembre 2018 – Elegante, ultracompatto, intelligente e personalizzabile: sono i quattro aggettivi che descrivono XTS, il nuovo videocitofono vivavoce di CAME BPT pensato per coniugare design e user experience. La linea di derivati interni, compatibile con i sistemi di videocitofonia a 2 fili (X1), ibridi (XIP) e interamente digitali (IP360), è frutto dell’intensa attività di ricerca e sviluppo di CAME – Gruppo italiano leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani – e dimostra la costante attenzione per lo sviluppo di soluzioni estetiche sempre più vicine alle moderne esigenze di interior design.

Elegante e ultracompatto

Concepito per portare la tecnologia e l’eleganza all’interno della casa, grazie alle funzionalità avanzate e a un design moderno e raffinato, il nuovo videocitofono di CAME è in grado di valorizzare ogni tipo di ambiente. Dotato di monitor da 5” e 7”, disponibile in 6 modelli differenti, nei colori bianco e nero e nelle versioni da incasso, da parete e da tavolo, XTS permette di personalizzare qualsiasi spazio abitativo. Si contraddistingue anche per le dimensioni compatte: ha uno spessore di soli 11 mm nella versione a incasso e di 24 mm, se installato a parete.

Facile da installare e dotato di tecnologia optical bonding

XTS è facile e veloce da installare, grazie alla nuova ed esclusiva chiusura a magneti che consente di accedere rapidamente ai collegamenti, confermando ancora una volta l’attenzione a semplificare il lavoro dell’installatore. Il monitor, full touch-screen, è concepito con tecnologia optical bonding, che riduce i riflessi, aumenta il contrasto dello schermo, garantisce una miglior qualità dell’immagine e consente di installare il dispositivo anche vicino a finestre e fonti di luce.

Personalizzabile

XTS presenta anche un’interfaccia grafica user friendly altamente personalizzabile, che permette al professionista di offrire la soluzione più adatta al contesto abitativo: da un primo livello, dove l’utente può intervenire nella configurazione utilizzando alcune funzioni base, come modificare il numero e l’ordine delle icone per ogni pagina e cambiare il colore degli sfondi preconfigurati, fino a un livello di totale personalizzazione.

Grazie al software dedicato UI Creator l’installatore può, infatti, personalizzare sia la homepage che le altre schermate con qualsiasi immagine di sfondo e con pulsanti personalizzati posizionabili ovunque sullo schermo, eliminando le icone che non vengono utilizzate per avere uno schermo più pulito e funzionale. In applicazioni condominiali e a destinazione collettiva (residenziale e uffici), il software di configurazione grafica dà anche la possibilità di applicare impostazioni comuni a vari monitor posizionati all’interno dello stesso edificio (lay-out, colori e icone), consentendo al tempo stesso di apportare specifiche personalizzazioni, come l’inserimento di loghi aziendali in ambienti di lavoro quali uffici e studi professionali.

Gestione da remoto tramite App

I modelli 7” integrano un modulo WI-FI che permette di collegarsi al Cloud senza l’ausilio di dispositivi accessori: grazie alla tecnologia CAME Connect, il sistema può essere gestito completamente da remoto tramite la App VideoEntry che permette di ricevere chiamate videocitofoniche, aprire la porta, accendere le luci d’entrata e visualizzare il live delle telecamere del posto esterno direttamente dal proprio smartphone.

Video recording, voicemail

Il videocitofono di CAME BPT permette anche di registrare l’audio e il video delle chiamate in corso e un messaggio audio di cortesia, associato all’attivazione della funzione di segreteria videocitofonica, qualora si sia impossibilitati a rispondere al citofono. Attraverso un sistema di notifica, l’utente ha anche la possibilità accedere al registro delle chiamate perse, con date e orari in cui sono state effettuate.

Studi di professionisti ed esercizi commerciali hanno invece la possibilità di programmare l’apertura automatica della porta o del cancello in specifiche fasce orarie ad ogni chiamata del posto esterno.

Funzione messaggistica

Nei palazzi dotati di portineria, è inoltre possibile utilizzare la funzione messaggistica di XTS, per gestire la comunicazione tra portiere e condomini. L’impianto è, infatti, progettato per garantire la totale protezione dei dati sensibili degli inquilini offrendo, al tempo stesso, al portiere un comodo e potente strumento di comunicazione. I residenti possono, infatti, rispondere ai messaggi o semplicemente inviare una comunicazione senza chiamare la portineria, chiedendo ad esempio di essere avvisati tempestivamente della consegna di un pacco. Mentre il portiere può selezionare gli inquilini che devono ricevere una specifica notifica, come l’avvio dei lavori di manutenzione di un singolo piano dell’edificio, in modo da mandarla solo alle persone realmente interessate.

XTS diventa la soluzione ideale per portare la connettività anche negli impianti esistenti CAME BPT a 2 fili grazie al modulo WI-FI integrato, presente nel modello 7” per il sistema X1. Questo costituisce un notevole vantaggio sia per l’installatore che per l’utente finale perché non devono più sostituire l’impianto ma possono cambiare solo il monitor interno, collegarlo al router di casa e usufruire di tutti i vantaggi della gestione remota.

CAME S.p.A.

CAME è una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

Il Gruppo sviluppa automazioni per ingressi, sistemi domotici e antintrusione, sistemi di videocitofonia, termoregolazione e porte sezionali per ambienti residenziali e industriali. Offre anche soluzioni per i grandi progetti e per l’urbanistica, sistemi per la gestione di parcheggi automatici e parchimetri di sosta a pagamento, per il controllo degli accessi e la sicurezza degli ambienti collettivi.

Di proprietà della famiglia Menuzzo, CAME S.p.A. è una realtà fortemente legata alle proprie radici italiane. Presente sul mercato con 480 tra filiali e distributori in 118 Paesi del mondo, ha sede a Dosson di Casier in provincia di Treviso e possiede 6 stabilimenti produttivi a Treviso, Sesto al Reghena (PN), Spilimbergo (PN), Avignone (Francia), Barcellona (Spagna) e Londra (Inghilterra). L’azienda conta più di 1.460 dipendenti e ha registrato un fatturato di 255 milioni di euro nel 2016. Segui CAME anche sui siti www.came.com e www.came.com/cpd/it/progetti e sui profili Linkedin, Twitter e Facebook.

