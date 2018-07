Gewiss Esalite: proiettore a Led ad alte prestazioni per grandi aree

ESALITE è l’innovativa gamma di proiettori a LED in grado di offrire performance elevate sia in ambienti indoor che outdoor.

L’esagono, come suggerisce Euclide, rappresenta una forma regolare che racchiude al suo interno altre figure. Da questo concetto di regolarità, unito ad una modularità componibile, nasce ESALITE, nuova gamma di apparecchi per illuminazione a LED che offre performance elevate sia in ambienti indoor che outdoor.

La Serie, dotata di controllo della luminosità DALI (Digital Addressable Lighting Interface) già incorporato in ogni prodotto, comprende proiettori high bay a uso industriale, apparecchi per la proiezione architetturale e dispositivi per l’illuminazione perimetrale.

ESALITE è il connubio perfetto di tecnica e design anche nelle condizioni di applicazione più estreme.

Un’idea di perfezione. In grado di superare il mero estetismo, trasformandosi in realtà funzionale. Qualità ingegneristica e vocazione all’innovazione rendono, quindi, ESALITE il riassunto ideale della luce GEWISS. Un design brevettato, totalmente Made in Italy.

7 diversi flussi luminosi (da 3000lm a 48000lm) che ottimizzano il compito visivo e la qualità di tutti gli ambienti illuminati, 4 ottiche (30°, 60°, 90° e ELLITTICA), 3 temperature di colore (3000K, 4000K e 5700K), 3 configurazioni e 2 finiture. Per oltre 350 differenti versioni del prodotto. Questi i numeri di ESALITE, che racchiude nelle sue forme regolari le caratteristiche di efficienza, solidità e poliedricità.

Tutti i prodotti della Serie sono caratterizzati da un’elevata resistenza a polveri e umidità (IP66), per adattarsi perfettamente ad ambienti industriali dove robustezza e resistenza dei materiali sono requisiti fondamentali (IK08).

Le aree di applicazione delle soluzioni ESALITE sono varie: aree industriali di stoccaggio, movimentazione merci, magazzini interni e hangar di aeroporti, fino a grandi parchi, giardini, aree verdi, vialetti e camminamenti, dove sono le versioni Blue Green a farla da padrone.

Blue Green è una particolare finitura metallizzata, esclusiva GEWISS e disponibile per ESALITE proiettore architetturale nelle versioni da 3K a 20K. Un colore unico in equilibrio e armonia con l’ambiente, in grado di mimetizzarsi alla perfezione nei contesti esterni.

I dettagli che fanno la differenza

DOPPIO CABLAGGIO. ESALITE, oltre alla presenza del cablaggio standard con input 5 poli, può essere fornito con un secondo ingresso (230V e DALI), grazie ad un’apposita predisposizione sul retro del dissipatore.

GANCIO INTEGRATO. Per garantire il massimo della robustezza, ESALITE è stato progettato con un anello di fissaggio integrato nella pressofusione. Ciò garantisce un’eccezionale rapidità di fissaggio anche in ambienti estremi in cui la maneggevolezza e la velocità di installazione sono distintive.

GIUNTO CARDANICO. Il giunto cardanico è la vera innovazione di ESALITE. Grazie ad esso è possibile muovere l’apparecchio e orientarlo in direzioni diverse con un solo gesto. Un’unica vite con dado quadrato autobloccante muove, sui due assi cartesiani, l’orientamento del prodotto con un sistema a chiusura dentata a garanzia del serraggio.

Un perfetto equilibrio tra efficienza e tecnologia

FINO A 145 LUMEN/WATT. L’efficienza luminosa è focus-plus di ESALITE: l’utilizzo e la scelta della piattaforma LED CSP (Chip Scale Package) consente un ottimo compromesso tra le alte performance, i consumi e il ciclo di vita. Tramite dimmerazione DALI o con programmazioni personalizzate del driver, l’efficienza di ESALITE può raggiungere i 145lm/w.

CRI > 80. La resa cromatica e il suo indice permettono di misurare quanto possano risultare naturali i colori degli oggetti illuminati. ESALITE garantisce un CRI superiore a 80, assicurando una qualità elevata della luce emessa.

4 OTTICHE. Un approfondito studio illuminotecnico ha portato allo sviluppo di sistemi ottici che garantiscono a ESALITE la massima adattabilità a qualsiasi ambito applicativo. Il risultato è una soluzione tecnicamente adattabile ad ogni tipo progetto.

Lifetime eccellente

Il design termico e meccanico sono il cuore di ESALITE e ne garantiscono elevato lifetime (superiore alle 100.000 h). La struttura, completamente in alluminio pressofuso garantisce ottimali condizioni di performance grazie a specifici test di dimensionamento termico. La corretta dispersione del calore all’interno di ESALITE, infatti, è garantita dallo speciale dissipatore di calore passivo a bassissimo tenore di rame che, posizionato a contatto con il circuito stampato, garantisce un preciso funzionamento dei diodi, offrendo così alte prestazioni qualitative e quantitative.

Massima efficienza luminosa grazie ad un corretto utilizzo di ogni minimo movimento dell’aria. Il tutto per assicurare l’alta longevità di ESALITE.

