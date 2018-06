Hsyco integra le centrali Ksenia Security

HSYCO s.r.l è lieta di annunciare che si è conclusa con successo l’integrazione delle centrali della serie lares di Ksenia Security.

Raffaele Di Crosta, fondatore e CEO di Ksenia Security ha dichiarato : “Sono lieto che Ksenia Security continui ad essere aperta a raggiungere questo eccezionale livello di integrazione con tutte le innovazioni offerte dall’Home Automation di HSYCO, facendo diventare davvero immense le possibilità offerte dalla combinazione dei due sistemi”

Ulderico Arcidiaco, fondatore e CEO di HSYCO ha dichiarato: “Ringraziamo Ksenia Security per la fiducia che ci ha accordato e siamo orgogliosi di aggiungere le loro centrali alla lista degli oltre 80 protocolli standard e proprietari supportati dal nostro sistema. In questo modo, HSYCO aggiunge una partnership importante e si conferma come ambiente sicuro, affidabile e funzionalmente completo per la supervisione integrata di sistemi di sicurezza

Ksenia Security è una Società privata tutta Italiana universalmente riconosciuta per le proprie Soluzioni IP per la Sicurezza e la Domotica e per rappresentare lo ‘stato-dell’arte’ in termini di innovazione. (Ksenia ha introdotto la prima centrale basata nativa su IP nel 2010 e le centrali ‘ lares’ sono state le prime ad essere certificate dall’IMQ con il grado 3 delle Normative Europee EN50131). I prodotti Ksenia rivelano un’attenzione tutta particolare al design e all’eco-sostenibilità, mentre i sistemi IP sono famosi per coprire tutto il range da 10 a 1024 zone e da 10 a 1024 uscite. Pertanto impianti sia residenziali che commerciali/industriali possono essere programmati e gestiti anche da mobile mediante APP dedicate (attraverso KseniaSecureWeb) inclusa la possibilità di ricevere notifiche push.

HSYCO s.r.l. è una società di ingegneria specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per la home, building e industrial automation. Con una progettazione evoluta di soluzioni basate sull’integrazione delle tecnologie disponibili sul mercato, facciamo evolvere i sistemi di controllo verso un più alto livello di integrazione, sicurezza ed efficienza. HSYCO è un ambiente di sviluppo completo che consente il controllo integrato di sistemi basati sui principali protocolli standard, e supporta oltre 80 prodotti e sistemi di terze parti basati su protocolli proprietari. HSYCO è commercializzato da oltre 10 anni e conta migliaia di installazioni in Italia e in Europa. HSYCO permette di gestire in locale e da remoto tutte le funzioni di automazione tramite un’unica interfaccia grafica Web based facile da utilizzare, personalizzabile ed accessibile in modo sicuro da qualsiasi dispositivo dotato di browser web. Sono disponibili App Android e iOS con supporto Apple Watch. L’innovativa e potente funzionalità di sintesi vocale, unita al supporto per i comandi in linguaggio naturale, aumenta ancora la flessibilità e la facilità d’uso dell’interfaccia di controllo e la rende unica. HSYCO unisce ad un’architettura software particolarmente robusta il supporto di configurazioni ridondanti, gerarchiche e distribuite, per garantire la continuità di servizio in ogni situazione.

HSYCO s.r.l. è stata fondata nel giugno del 2007. Gli uffici sono a Milanofiori (Milano).

