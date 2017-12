Videosorveglianza integrata con le telecamere IP4M di Urmet

Il Gruppo Urmet – realtà italiana con presenza internazionale che progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi nei settori della comunicazione e sicurezza integrata dell’edificio – lancia la nuova linea di telecamere IP4M, un top di gamma che, per le sue caratteristiche tecniche estremamente performanti e la qualità delle rese video, è particolarmente indicato per luoghi in cui è essenziale un sistema di videosorveglianza ad alta definizione, come aree pubbliche, retail, banche e luoghi d’arte.

Le elevate prestazioni di questi nuovi dispositivi sono garantite dalle loro funzioni avanzate, che li rendono prodotti versatili e flessibili per diversi sistemi d’impianto. In tal senso, il Codec H.265, grazie a un nuovo standard di compressione video ad alta risoluzione (High Efficiency Video Coding), introduce un incremento di efficienza nella gestione degli streaming video riducendo il bit rate del 50% rispetto al codec H.264, per una trasmissione multi-stream sia su banda stretta che larga. Inoltre, la funzione V-Dect costituisce un ulteriore valore aggiunto: si tratta di un’analisi video che permette di delimitare il monitoraggio ad alcune aree specifiche, verificare il transito di soggetti da un punto all’altro o la loro permanenza, impostando allarmi automatici in caso di attraversamento di una zona etichettata come “non consentita”. L’opzione Corridor Mode, in più, restringe la visuale delle telecamere, focalizzandole su un’area più ristretta. Tra le specifiche tecniche più rilevanti delle telecamere IP4M, l’ottica motorizzata 2,8-12mm con autofocus, lo slot SD (per l’eventuale videoregistrazione locale) e la doppia alimentazione, tramite alimentatore esterno o PoE.

Le soluzioni Urmet presentano l’importante plus di essere completamente gestibili tramite un’unica piattaforma Urmet Video Smart (UVS) e un’unica App, iUVS, comuni a tutti i prodotti di videosorveglianza Urmet IP e AHD, a garanzia di un utilizzo semplice e intuitivo. Software e App sono disponibili rispettivamente per sistemi Windows Mac e Android e IOS (smartphone e tablet). È disponibile anche l’interfaccia per browser Internet Explorer e Safari. Tra le funzioni più interessanti per l’utente finale, l’opzione Playback consente di accedere da remoto on demand al registrato di ogni flusso collegato.

Pietro Dentis, Product Manager di Urmet, commenta: “La App e il software sono stati sviluppati in un’ottica di gestione integrata di impianti di videosorveglianza in sedi remote. La nostra soluzione, infatti, è particolarmente indicata per soddisfare le necessità di chi deve controllare contemporaneamente sedi multiple. Poniamo il caso di un’azienda che abbia una sede direzionale, centro logistico e diversi punti vendita, disponendo, inoltre, di impianti di videosorveglianza compositi perché installati in momenti diversi e rispondendo a diverse esigenze. Urmet permette al responsabile della sicurezza di visualizzare e gestire ciascun dispositivo da un unico software e un’unica App, indipendentemente dal tipo di tecnologia adottato dal sistema. Infine tale sistema, compatibile con tutte le gamme Urmet, non comporta costi di upgrade, è estremamente facile da integrare e installare e consente un retrofit completo”.

Gruppo Urmet

Gruppo italiano con presenza internazionale che progetta, sviluppa e commercializza sistemi domotici per la comunicazione e la sicurezza integrata dell’edificio.

Urmet Spa in Italia è leader per i sistemi videocitofonici, telefonici, l’automazione e il controllo degli accessi, per i sistemi professionali di antintrusione, antincendio e videosorveglianza, e per le serie civili.

Dall’abitazione privata fino alle grandi infrastrutture dei settori terziario e industriale il gruppo si propone come partner per tutte le esigenze progettuali e installative garantendo la qualità dei prodotti e un servizio al cliente capillare e costante.

Per ulteriori informazioni:

www.urmet.com