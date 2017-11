Anche quest’anno Easydom partecipa a Fiera Sicurezza 2017 con interessanti novità. Dal 15 al 17 novembre vieni a trovarci al Padiglione 7, Stand E22.

Lo stand sarà diviso in 3 macro aree:

AREA TRAINING: una zona tecnica con 8 PC a disposizione di tutti i tecnici interessati ad approfondire la conoscenza del software Easydom Start attraverso mini sessioni di corso prenotabili direttamente in fiera

AREA TECNICA: un’area dedicata all’anteprima assoluta della nuova centrale d’allarme Easydom pensata e sviluppata per semplificare il concetto stesso di sicurezza

AREA DEMO: un’area dedicata alle presentazioni del software di gestione Easydom Next con tutte le sue App

Vienici a trovare in Fiera e scoprirai che Easydom non è uno dei tanti prodotti di domotica ma è il più innovativo e sempre al passo con la tecnologia più avanzata.

Easydom ha più di 300 prodotti integrati dei migliori brand di sicurezza e del settore, integrazione completa con KNX, semplicità di programmazione con Easydom Start, gestione facile e intuitiva con Easydom Next.

Contattaci via email a info@easydom.com per avere maggiori informazioni e l’invito OMAGGIO.

Per maggiori informazioni:

www.easydom.com

info@easydom.com