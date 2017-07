La videocitofonia Comelit si controlla dall’app

Con Comelit App l’azienda fa il suo ingresso nel mondo dell’Internet of Things: la casa intelligente oggi è a portata di clic.

Una nuova app per gestire, da smartphone e tablet, i più moderni sistemi di videocitofonia a marchio Comelit in modo facile e immediato. Questa tecnologia, basata sulla comunicazione verso un cloud, segna un’ulteriore e decisiva tappa nel percorso evolutivo aziendale volto a un’attuazione a tutto campo dell’Internet of Things.

Realizzare un’applicazione unica e completa attraverso la quale semplificare l’utilizzo dei sistemi presenti nella propria abitazione – dalla videocitofonia all’antintrusione, dalla TVCC alla domotica applicata a tutti i dispositivi domestici. Questo il progetto dell’azienda, che nella nuova Comelit App trova la sua prima realizzazione concreta. In questo rilascio, per il momento dedicato esclusivamente alla funzione di videocitofonia ViP, la app si presenta con una veste grafica rinnovata e ricca di funzionalità.

Gratuita per tutti i clienti con dispositivi iOS e Android e compatibile con i più recenti prodotti di sicurezza Comelit, questo strumento consente di ricevere chiamate dalla pulsantiera esterna ovunque l’utente si trovi, garantendo anche conversazioni intercomunicanti con altri apparecchi interni connessi all’impianto, compresi smartphone e tablet. Comelit App permette di registrare e visualizzare filmati provenienti dal posto esterno e da eventuali telecamere scorporate, con la possibilità di rivedere i video messaggi lasciati dai visitatori in caso di chiamata persa.

Tra i suoi plus anche la gestione e la configurazione di più impianti attraverso la ricezione di push notification – questo significa che l’applicazione si attiva solamente su chiamata con un notevole risparmio energetico e di traffico dati. Inoltre, la app offre la possibilità di governare l’attivazione di attuatori per il comando di luci esterne, porte e cancelli.

Da sempre Comelit crede nella completezza e nell’efficienza del proprio servizio per offrire al cliente prodotti sempre più avanzati nel campo della sicurezza e della videocitofonia. Comelit App è una soluzione intelligente a portata di clic che promette di svilupparsi in futuro con ulteriori innovazioni e continui sviluppi verso il mondo dell’IoT.

About Comelit

Fondata nel 1956 Comelit Group S.p.A. progetta e realizza sistemi di videocitofonia, antintrusione, videosorveglianza, domotica, rivelazione incendi e controllo accessi. Dalla sede centrale di San Lorenzo di Rovetta (BG), Comelit governa una struttura commerciale articolata composta da 15 filiali distribuite in tutto il mondo ed esporta in più di 70 Paesi. Una forte vocazione internazionale e un orientamento costante all’innovazione raccontano la storia di una realtà industriale in continua evoluzione che, pur mantenendo un profondo legame con il territorio in cui è nata, ha saputo sviluppare una visione globale integrata alle esigenze specifiche di ogni mercato. Il Gruppo, che nel 2016 ha superato i 100 milioni di euro di fatturato, conta oggi più di 400 dipendenti. L’innovazione tecnologica che caratterizza la crescita di Comelit si accompagna a un design originale e distintivo che fonde l’impiego di materiali high-tech con la ricerca di linee semplici, forme essenziali e cromie d’avanguardia. Uno stile riconosciuto a livello mondiale che negli anni si è tradotto in prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Per maggiori informazioni:

www.comelitgroup.com