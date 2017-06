Tenuta Contessa sceglie i lettori di card AVE

Sontuosa all’esterno con la sua passeggiata architettonica a bordo piscina, Tenuta Contessa si apre all’interno con soluzioni di pregio pensate per far coincidere la massima praticità con delle scelte estetiche uniche, come unico è il sistema di accesso alle camere sviluppato da AVE.

Personalizzati con il nome dell’hotel e il numero delle stanze, i lettori di card AVE da esterno porta permettono di donare quel tocco di classe in più a questa magnifica struttura. Le loro linee pulite e minimaliste fanno da cornice alla tecnologia integrata: è sufficiente avvicinare la card al lettore per far aprire la camera, assicurando in questo modo un servizio premium per gli ospiti e maggior sicurezza per la struttura.

La cura dei dettagli, la scelta dei materiali e l’integrazione ambientale sono ciò che contraddistingue Tenuta Contessa. È così che la raffinatezza del legno e la porosità della pietra si possono incontrare rivestendo le pareti degli spazi interni integrandosi perfettamente con la serie civile LIFE44 di Ave. Per impreziosire l’impianto elettrico delle sue camere questa struttura ha scelto le placche Vera e Personal nero assoluto. Una soluzione che diviene sinonimo d’eleganza richiamando le cromature delle maniglie attraverso la finitura delle cornicette ad effetto metallico.

I comandi e i lettori di card AVE divengono in questo hotel parte integrante del progetto. La loro retroilluminazione a LED a bassissimi consumi se da un lato partecipa ad impreziosire l’aspetto delle placche, dall’altro garantisce la piena accessibilità al buio facilitando la loro riconoscibilità anche in un ambiente con cui l’utente non ha familiarità: massima praticità, design e maggior sicurezza per Tenuta Contessa grazie ad AVE.

Per maggiori informazioni:

www.domoticahotel.com/reference/bb-la-contessa-lattarico-cs

www.domoticahotel.com

www.ave.it