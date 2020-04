Villa domotica AVE: l’eleganza tecnologica dell’alluminio

Una villa domotica AVE non è un’abitazione come tutte le altre, ma un concentrato di soluzioni hi-tech tese a riflettere un nuovo modo di concepire la casa. Ne è un esempio una villa domotica abruzzese di Vasto, dove l’eleganza tecnologica dell’alluminio fa da cornice a proposte all’avanguardia, pensate per adattarsi alle abitudini dei suoi abitanti.

Touch Screen, il cuore tecnologico della villa domotica AVE

Racchiuso in una placca in alluminio naturale spazzolato, il Touch Screen DOMINA plus TS04 esibisce un esclusivo display da 12” con LCD grafico a colori, dal quale la proprietà può gestire ogni ambiente della casa. Attraverso intuitive mappe grafiche, gli utenti possono navigare tra gli ambienti e selezionare le icone relative alle funzioni da gestire. Luci, tapparelle e tende motorizzate, temperatura, ventilazione, antifurto sono solo alcune delle soluzioni gestibili da questo device, che funge da vero e proprio centro di controllo e supervisione dell’impianto domotico.

Villa domotica AVE con comandi Allumia Touch

Ciascuna funzione può inoltre essere richiamata anche dai comandi fisici dedicati ed inseriti tra gli spazi della residenza. Per questa villa domotica si è optato per una soluzione che offrisse un contatto nuovo con la casa. La scelta è dunque ricaduta sulle placche Allumia Touch, dove la tecnologia “a sfioro” permette di gestire le automazioni integrate semplicemente accarezzando la superficie della placca in corrispondenza dei LED. Gli utenti possono quindi facilmente identificare la funzione da gestire anche al buio: il LED, a seconda delle configurazioni, cambierà colore per dare la certezza dell’avvenuto comando accompagnato da un leggero “tic sonoro”.

Praticità e sicurezza per le prese di corrente

Perfettamente coordinate ai comandi Allumia Touch e al supervisore Touch Screen, in questa villa domotica si inseriscono anche le innovative placche scorrevoli a scomparsa per proteggere le prese quando non utilizzate. Grazie ad un sistema brevettato da AVE, che permette di far “scivolare” la placca sulla presa di corrente, quest’ultima rimane perfettamente coperta quando inutilizzata garantendo maggiore sicurezza. Così come per i comandi, dal retro della placca un delicato LED lascia trasparire il simbolo luminoso della spina rendendola in questo modo immediatamente riconoscibile anche in condizioni di oscurità ed offrendo un’atmosfera personalizzata durante la notte.

