Dopo il successo del RIVOLUX tour, con oltre 8500 biglietti staccati, sold out in quasi tutte le 15 date e più di 250 partecipanti in media ciascuna tra installatori, progettisti, architetti e grossisti di materiale elettrico, approda online il mini sito dedicato a RIVOLUX, il punto luce della rivoluzione: www.ave.it/rivolux

All’interno di questo nuovo spazio digitale è possibile ripercorrere gli istanti che hanno caratterizzato il RIVOLUX tour attraverso le immagini, filmati e gli scatti degli eventi, e guardare le video-presentazioni attraverso cui sono illustrati nel dettaglio tutti i prodotti della rivoluzione. RIVOLUX infatti non è un solo prodotto, ma un insieme coeso di quattro elementi, ciascuno a suo modo innovativo, che congiuntamente inaugurano un nuovo concetto di punto luce rivoluzionario. Quattro componenti, studiate e progettate fianco a fianco con gli stessi interpreti della filiera per garantire soluzioni semplici, concrete e quotidiane.

Quattro prodotti, un unico punto luce. Questo è RIVOLUX:

1/4. RIVOBOX, le prime ed uniche scatole da incasso per pareti tradizionali in muratura e in cartongesso che offrono la possibilità d’installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o da 4 moduli di tutte le principali serie civili senza effettuare opere murarie e in due semplici mosse. RIVOBOX: muro o cartongesso, 3 o 4 fa lo stesso!

2/4. Il supporto universale S44 non cambia, è rivoluzionario da sempre. Un’unica armatura per tutte le serie civili S44 e le placche S44, con tutti i vantaggi che questo comporta: minori codici da gestire, più spazio a magazzino, massima flessibilità. Un solo supporto che soddisfa la maggior parte delle esigenze impiantistiche.

3/4. I frutti Ave Touch con certificazione IMQ traducono la tecnologia touch in una realtà quotidiana e affidabile. AVE propone una gamma completa di comandi elettronici “a sfioramento” per impianti tradizionali (interruttore, pulsante, commutatore, dimmer), domotici (trasmettitore 1 canale, interruttore) e radio (pulsante e trasmettitore radio). Una tecnologia moderna per prodotti di qualità superiore, da proporre con fiducia ai clienti finali, perché garantiti dal prestigioso marchio IMQ.

4/4. Le placche Young Touch esaltano il design e rendono accessibile la tecnologia touch. Innovative, ultrapiatte e dai costi contenuti, le placche Young Touch sono una proposta completamente diversa da quelle attualmente offerte dal mercato. La tecnologia touch assume una connotazione più democratica, così come il design. Il mondo si sfiora con le nuove placche Young Touch.

Nella sezione Altre novità di www.ave.it/rivolux spazio anche alla domotica, con il moderno Mini Touch Screen multifunzione TS01, un device che coniuga il meglio della domotica residenziale ad un costo accessibile; alla nuova gamma di quadri da parete con grado di protezione IP40; all’innovativa lampada d’emergenza multicompatibile; alla nuova centrale antifurto filare AF996PLUS e alla VMC decentralizzata SOLITAIR, un’unità che garantisce oltre ad un’adeguata aerazione degli spazi interni, anche un recupero di calore con un’efficienza reale fino ad oltre il 90%.

RIVOLUX apre le porte ad un mondo di vantaggi, scoprili online su www.ave.it/rivolux.

Per maggiori informazioni:

www.ave.it/rivolux



AVE Spa

www.ave.it