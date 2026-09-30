»»»DUELUX DALI-2, lo standard evoluto di Duemmegi per la Lighting Automation

Duemmegi ha realizzato DUELUX: il sistema Bus pensato per la Lighting Automation e basato sullo standard internazionale DALI-2, con cui è possibile controllare l’illuminazione di luci singole o gruppi di corpi illuminanti, situati in diversi ambienti.

Installatori, impiantisti e progettisti che scelgono DUELUX hanno la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi del nuovo protocollo dedicato alla Lighting Automation professionale, con efficienza ed economia.

DALI-2: il protocollo aperto per Illuminazione e Lighting Automation

DALI-2 è un protocollo aperto che deriva dallo standard internazionale DALI (acronimo di Digital Addressable Lighting Interface) nato alla fine degli anni ‘90 per gestire l’interfacciamento dei dispositivi elettronici adibiti al controllo dei punti luce e dei corpi illuminanti. Questo protocollo, che segue la normativa CEI EN62386, ha avuto un’ampia diffusione in particolare nel settore della Building Automation ed è ormai ampiamente utilizzato in applicazioni di Smart Lighting,

Negli anni successivi al 2014 DALI-2 ha aggiunto nuove funzionalità accrescendo le potenzialità dello standard DALI, mantenendo la compatibilità con i dispositivi preesistenti e semplificando l’architettura di sistema. Si può dire che il sistema DALI-2 sia la scelta migliore per applicazioni di Lighting Automation in ambito non residenziale, ma sia anche applicabile in alcune applicazioni di controllo per edifici residenziali, come ad esempio la gestione dell’illuminazione delle parti comuni.

DALI-2 ha una struttura più agile del suo predecessore: questo rende possibile la realizzazione dei sistemi di controllo digitale dell’illuminazione con maggiore semplicità e risparmio.

Duemmegi ha realizzato DUELUX, il protocollo certificato DALI-2 che permette l’implementazione dei sistemi di gestione automatica e controllo dell’illuminazione nei nuovi edifici ma anche in quelli già esistenti, grazie a interventi di relamping e di efficientamento energetico.

Oltre ai corpi illuminanti dotati di driver DALI e DALI-2, in un progetto di Lighting Automation realizzato con DUELUX DALI-2 di Duemmegi, si possono collegare al bus bifilare numerosi dispositivi come ad esempio:

Controller DALI-2

Lampade con DALI dimmer control

Moduli di ingresso per collegare interruttori e pulsantiere

Moduli attuatori DALI-2 a 2 relè

Moduli attuatori DALI-2 a 2 relè per il comando di motorizzazioni

Sensori di luminosità e presenza, sensori di luminosità e movimento DALI- 2 (DALI-2 sensor, sensori DALI light)

Moduli ricevitori wireless DALI-2 per il collegamento di pulsanti wireless e battery-less Enocean.

Un altro vantaggio dell’utilizzo del sistema DUELUX risiede nella possibiltà di utilizzare un singolo bus per realizzare un impianto completo, che risulta più semplice ed economico, rispetto a un progetto che fa uso del protocollo DALI, che richiede la presenza di due linee separate per indirizzare i driver DALI e i dispositivi di controllo e in più un gateway DALI per connetterli tra di loro.

Con DUELUX tutto è più semplice e meno costoso

DALI-2 (e quindi il sistema bus DUELUX di Duemmegi) assicura la retrocompatibilità con tutti gli apparecchi già installati che uilizzano la prima versione del protocollo. Inoltre si presta, per la sua scalabilità, alla realizzazione di sistemi di automazione economici, efficienti e completi, anche grazie al modulo di controllo DALI-2 configurabile con facilità e senza doverlo programmare. Per questi motivi DUELUX è spesso la scelta migliore per progetti di Lighting Automation di livello professionale sia nel contesto di nuove costruzioni sia in caso di riqualificazione di costruzioni esistenti che già utilizzano il protocollo DALI.

Il nuovo protocollo DALI-2 integra il preesistente set di comandi con nuove utili funzioni applicabili ai corpi illuminanti e definisce nuovi Device Type. L’architettura “Multi master”, inoltre, supera il limite di un solo master per linea bus.

Grazie a DALI-2 DUELUX di Duemmegi è perciò possibile integrare rapidamente un impianto di Lighting Automation in un sistema di Building Automation, ottenendo così un completo BMS (Building Management System) per avere il controllo totale di tutti gli impianti dell’edificio e ottenere un’architettura più agile ed efficiente – e quindi meno costosa – rispetto ad un tradizionale sistema di Building Automation.

Nel campo del Lighting Control e in particolare in applicazioni che richiedano la tecnologia DALI, Duemmegi, offre le proprie soluzioni completamente customizzabili e al 100% Made in Italy, rappresentando il partner ideale per il progetto di nuovi edifici, interventi di riqualificazione o efficientamento energetico, sempre in accordo con le reali esigenze della committenza.

Per maggiori informazioni:

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