»»»Nasce SubitoSmart: la domotica pronta in 24 ore che rende smart case e uffici in un solo giorno

Una nuova soluzione Full Managed permette di installare un ecosistema domotico completo in 24 ore, senza opere murarie e con gestione completamente assistita.

Nel mercato italiano della smart home arriva SubitoSmart, una nuova soluzione di domotica progettata per superare uno dei principali ostacoli all’adozione delle tecnologie intelligenti: la complessità di installazione e gestione.

A differenza dei sistemi domotici tradizionali, spesso associati a lavori strutturali, tempi lunghi e investimenti elevati, SubitoSmart introduce un approccio semplice, rapido e accessibile: un ecosistema completo di automazione installabile in una sola giornata, senza interventi invasivi sull’immobile.

Il sistema consente di integrare e automatizzare le principali funzioni di case, uffici e strutture ricettive, tra cui:

controllo luci e scenari personalizzati

climatizzazione intelligente

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici

sicurezza e videosorveglianza

gestione accessi e automazioni

controllo remoto tramite smartphone o tablet

L’elemento distintivo di SubitoSmart è il modello di servizio Full Managed, pensato per eliminare ogni complessità per il cliente finale. L’azienda non si limita alla fornitura di hardware e software, ma offre un servizio end-to-end che comprende progettazione, installazione, configurazione, monitoraggio e assistenza continuativa.

“Con SubitoSmart vogliamo cambiare il paradigma della domotica”, dichiara il management del brand. “La tecnologia non deve essere complessa né riservata a pochi. Deve essere semplice da adottare, immediata da utilizzare e capace di generare valore concreto in termini di comfort, sicurezza ed efficienza energetica.”

La soluzione è pensata sia per il mercato residenziale sia per il settore business, con applicazioni ideali per hotel, B&B, uffici, retail e property management.

In uno scenario in cui l’efficienza energetica, il controllo dei consumi e la gestione intelligente degli spazi stanno diventando leve strategiche di competitività, cresce la domanda di sistemi interoperabili, scalabili e facili da implementare.

Con il suo approccio rapido, modulare e completamente gestito, SubitoSmart punta a ridefinire il concetto di domotica: non più una tecnologia complessa per pochi specialisti, ma uno strumento concreto di comfort, controllo e risparmio accessibile a tutti.

Per maggiori informazioni:

https://subitosmart.com/