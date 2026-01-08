Nuova gamma di monitor AVE per la smart home

Monitor sistema videocitofonico 2 FILI 7” Wi-Fi e monitor sistema videocitofonico IP TS-SMART 7”, 10” e 18”: gioielli high-tech eleganti e distintivi, perfetti per gestire tutte le funzioni della smart home – domotica, antifurto e videocitofonia.

AVE pone da sempre al centro le esigenze dei propri clienti, sviluppando soluzioni capaci di migliorare in modo concreto l’esperienza d’uso dei sistemi tecnologici all’interno dell’abitazione. La gamma di monitor videocitofonici di AVE, sia per il sistema 2 FILI che per il sistema IP, rappresenta una proposta completa e avanzata, in cui i modelli Wi-Fi si distinguono per versatilità e prestazioni.

Il monitor 7” Wi-Fi della gamma 2 FILI AVE V44 EASY ed i TS-SMART 7”, 10” e 18” della gamma AVE V44 SMART, infatti, oltre ad offrire le funzionalità di risposta ad una chiamata videocitofonica da locale e da remoto (attraverso l’APP AVE VIDEO V44 disponibile per dispositivi mobile con sistema operativo iOS ed Android), sono progettati anche per controllare ogni funzione integrata nella smart home, restituendo la possibilità di:

gestire il sistema domotico AVE DOMINA PRO (puntando alla pagina del Web Server supervisore);

gestire il sistema AVE DOMINA Smart;

gestire direttamente le centrali AF927PLUS e AF927PLUSTC della gamma AVE DOMINA Antintrusione;

visualizzare le chiamate videocitofoniche provenienti dalle postazioni esterne delle gamme

videocitofoniche 2 FILI ed IP;

visualizzare le telecamere IP installate sull’impianto;

visualizzare le previsioni meteo (in collaborazione con “Il Meteo.it”).

I TS-SMART 10” e 18” sono, inoltre, dispositivi certificati KNX e sono in grado di comunicare ed interagire con i dispositivi presenti sul bus KNX. L’integrazione nativa con la serie civile connessa e la domotica cablata fanno sì che i monitor di AVE diventino il centro di controllo degli impianti e ne consentano il completo utilizzo in modo semplice e intuitivo. L’interfaccia grafica, estremamente user-friendly, è disponibile in quattro differenti temi, così da adattarsi con facilità a ogni preferenza ed esigenza dell’utente.

L’estetica rappresenta un autentico valore aggiunto: ogni prodotto è progettato e realizzato per integrarsi con eleganza in qualsiasi ambiente. I TS-SMART da 10” e 18” sono dotati anche di una barra a LED multifunzione che restituisce informazioni in funzione della sua colorazione.

I Touch Screen AVE segnano un’importante evoluzione nel campo della supervisione domotica e della smart home, permettendo il monitoraggio e il controllo di tutti gli impianti di home automation, antintrusione e videocitofonia con un’affidabilità tutta AVE.

Gioielli di alta tecnologia configurati per assecondare qualsiasi esigenza di comfort, sicurezza e comunicazione oggi richiesta da una moderna abitazione. Il futuro è sempre più smart con AVE.

