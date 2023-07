Nuova serie MatixGO: la smart home per tutti

Semplicità, flessibilità e sostenibilità: la nuova linea connessa di BTicino è in grado di adattarsi a ogni tipo di ambiente.

BTicino, brand italiano leader nelle soluzioni per la smart home, svela la nuova linea MatixGO che rappresenta l’ultimo progresso compiuto dall’azienda per raggiungere la totale integrazione delle funzioni smart in tutta la sua proposta.

Dopo la rivoluzionaria serie Living Now che cinque anni fa ha imposto al settore un nuovo modo di pensare i comandi della casa e gli ulteriori dispositivi connessi lanciati in seguito, da oggi, con MatixGO, l’intera offerta di serie civili BTicino è connessa.

Attraverso l’integrazione delle soluzioni IoT di Netatmo, società del gruppo Legrand specializzata nelle soluzioni connesse, nella linea MatixGO, l’impianto Smart diventa alla portata di tutti, rispondendo alle esigenze di ogni tipologia abitativa per una gestione semplice e completa di tutte le funzioni della casa. MatixGO with Netatmo si presenta come un sistema intelligente che, grazie ai dispositivi smart, si evolve di pari passo con le proprie esigenze sia in termini funzionali che di controllo, a costi altamente competitivi.

”Crediamo moltissimo nel valore della tecnologia al servizio delle persone e nel suo sviluppo sostenibile – ha dichiarato Diego Gianetti, Direttore Commerciale di BTicino. – Offrire la maggiore connettività possibile degli ambienti, per qualunque tipologia di contesto abitativo, è da sempre uno dei nostri obiettivi. Con la nuova linea MatixGO crediamo di averlo raggiunto. Grazie all’unione di sistemi tradizionali, nuove soluzioni e tecnologie che prevedono la connettività come standard, semplifichiamo così la vita delle persone, aggiungendo valore all’impianto elettrico e agli immobili”.

Semplicità e flessibilità sono sicuramente due delle parole d’ordine di MatixGO. Una verstilità che nasce da un’innovativo approccio nella linea degli accessori, per ottimizzare e ridurre il numero di articoli a catalogo. MatixGO consente di realizzare o modificare un’installazione senza la necessità di smontare o rifare il cablaggio, risparmiando in questo modo tempo; basta infatti aggiungere accessori o prodotti dedicati per raggiungere il risultato desiderato.

Un altro vantaggio della nuova gamma MatixGO è la possibilità di aggiungere accessori al fine di adattare l’installazione anche ad ambienti che necessitano di dispositivi protetti . Ad esempio, la nuova cover waterproof IdroGO permette di proteggere l’impianto dagli agenti esterni, aumentando il grado di impermeabilità delle scatole da IP40 a IP55. In questo modo si rende la linea adattabile a tutti gli ambienti esterni, come portici o terrazzi.

Il design di MatixGO è essenziale e minimale. Due le principali tonalità protagoniste dei tasti, bianco, per le soluzioni standard, e grigio, per le soluzioni smart, che si combinano con altre 10 rifiniture, sempre monocromatiche. In più, novità assoluta è I’m Nature, la placca 100% biologica realizzata con materiale compostabile di nuova generazione, disponibile sul mercato a partire da ottobre: costituita da biopolimeri e in grado di conservare la propria integrità nel tempo, garantendo le stesse performance dei polimeri tradizionali.

“Siamo molto orgogliosi di I’m Nature. Essere pionieri di innovazione e tecnologia significa porre al centro della nostra strategia aziendale il tema della sostenibilità”, sottolinea Andrea Cirillo, Responsabile Marketing Italia di BTicino che continua, “Siamo da sempre sensibili alle tematiche green e lo dimostriamo lavorando sia per realizzare prodotti che diminuiscano l’impatto ambientale sia nel miglioramento dei nostri processi produttivi. L’intero programma MatixGO si basa su una concezione ecostostenibile che parte dalla produzione, passa dal prodotto e arriva al packaging completamente riciclabile”.

Il progetto MatixGO nasce negli stabilimenti produttivi di Varese e Erba, da sempre cuore pulsante dell’azienda: “La possibilità di innovare e spingersi sempre oltre per introdurre sul mercato nuovi standard qualitativi e novità di prodotto sono possibili anche grazie alla nostra visione dei processi produttivi” spiega Cinzia Papis, Responsabile Industriale site Varese che continua: “L’Italia ha un ruolo chiave in questo importatissimo nuovo lancio. Il sito di Varese è centro di sviluppo, produzione e design e, insieme al polo di ricerca e produzione di Erba, raccontano una storia di successo dal DNA italiano, dal forte legame con il territorio”.

Progettata per dare vita ad installazioni versatili e funzionali, facili e intelligenti, la nuova MatixGO è una linea concepita per offrire soluzioni per tutti gli spazi e per tutti gli utenti, dal residenziale al terziario, dall’indoor all’outdoor, dagli hotel agli ambienti sanitari.

La gamma si completa con prese USB di ricarica, torce estraibili, lampade di sicurezza, prese da tavolo, torrette a scomparsa, torrette sporgenti e centralini da parete multifunzione. Così come per le altre linee, sono previsti anche comandi scenario wireless.

