Elektra di Domotica Labs: la piattaforma IoT semplice per professionisti

Alcuni mesi fa vi abbiamo parlato di ELEKTRA 4, il dispositivo IOT universale lanciato da Domotica Labs in primavera, che permette di trasformare gli impianti elettrici esistenti in applicazioni di domotica semplificata, laddove non si vogliono effettuare interventi invasivi e costosi, e si vuole mantenere il comando tradizionale da pulsante, oltre che da app e da assistenti vocali.

In questi mesi, la piattaforma ELEKTRA è cresciuta moltissimo dal punto di vista delle funzioni che è in grado di svolgere, tanto da diventare uno strumento indispensabile per gli installatori elettrici, per risolvere le mille richieste che oggi i clienti fanno, per rendere “intelligenti” case, uffici, negozi etc… Vediamo insieme alcune delle più interessanti!

CONTROLLO TAPPARELLE E MOTORIZZAZIONI

E’ possibile dedicare 2 canali di ingresso ed uscita del dispositivo ELEKTRA 4 per controllare una tapparella o un serramento motorizzato. Basta indicare il tempo di corsa e se il comando debba essere effettuato da uno o due pulsanti collegati in ingresso; la app ELEKTRA pensa a tutto il resto, offrendo il controllo remoto della movimentazione, mostrando la posizione in ogni momento, e garantendo l’interbloccaggio dei contatti elettrici, per non danneggiare il motore.

TERMOSTATO MULTIZONA

Collegando una o più sonde di temperatura agli ingressi di ELEKTRA 4, è possibile gestire fino a 4 zone di termoregolazione indipendenti, potendo specificare per ognuna, dalla app, se debba riscaldare o raffrescare, se sia attiva o meno, e quale sia la temperatura desiderata. ELEKTRA pensa a tutto il resto, gestendo il riscaldamento o il condizionamento, anche in caso di perdita del segnale WIFI o della connessione internet!

CONTROLLORE FANCOIL

ELEKTRA può gestire anche un ventilconvettore, controllando sia la valvola che la velocità delle ventole, in base alla temperatura ambiente e ad una eventuale sonda addizionale, da collegare alla mandata di acqua, per evitare di immettere nell’ambiente aria fredda (d’inverno) o calda (d’estate). E’ possibile condizionare il controllore, oltre che al comando tramite app, ad un contatto in ingresso, per arrestare l’impianto se si apre la finestra, oppure, viceversa, per accenderlo solo se viene rilevata la presenza di qualcuno.

Questa flessibilià di funzionamento automatico, rende ELEKTRA 4 ideale per il controllo clima di ambienti utilizzati saltuariamente, come ad esempio palestre, sale polivalenti, sale riunioni, etc… oltre che ovviamente per abitazioni, uffici ed esercizi commerciali.

ALLARMI E CONTATORI

ELEKTRA permette di ricevere una notifica quando un determinato contatto si chiude / apre, oppure se un ingresso legge un certo numero di contatti (ad esempio, collegati ad un misuratore di energia, gas, acqua etc…). Basta scegliere il dispositivo che si vuole controllare, all’interno della app, e scegliere quando ricevere le notifiche: ELEKTRA pensa a tutto il resto!

MONITORAGGIO ENERGIA

Grazie al misuratore di corrente integrato nelle prese ELEKTRA PLUG, controllare i consumi delle diverse utenze elettriche è un gioco da ragazzi! ELEKTRA infatti raccoglie automaticamente su cloud lo storico dei consumi, e te li propone sotto forma di grafici e dati di sintesi, mediante i quali è semplice capire se si sta utilizzando l’energia in modo oculato… o non tanto!

SCENARI E PIANIFICAZIONI

Tutti i dispositivi ELEKTRA possono essere pianificati a calendario, comodamente dalla app. Inoltre, puoi creare scenari per controllare più dispositivi in un colpo solo, realizzando anche sequenze di comandi intervallati da ritardi. Il tutto controllabile e modificabile ovunque tu sia, comodamente dal cellulare!

Grazie alla gestione multiutente di ELEKTRA, l’installatore può predisporre la configurazione, per poi passare il controllo al proprietario della struttura, il quale a sua volta può decidere a chi eventualmente condividere il comando ed il monitoraggio di ogni singolo dispositivo. Tutte le funzioni di comando di ELEKTRA, inoltre, sono disponibili automaticamente anche tramite assistenti vocali Google e Alexa: comodo vero?

Se sei un installatore e vuoi provare ELEKTRA, oppure se hai una esigenza nel tuo impianto e pensi che ELEKTRA possa aiutare il tuo elettricista di fiducia a risolverlo, sul sito www.domoticalabs.com/elektra puoi trovare moltissimi approfondimenti su questi interessanti prodotti, e i contatti per il servizio clienti di Domotica Labs, a cui rivolgere domande tecniche e commerciali.