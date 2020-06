Wellness e domotica AVE: un’esperienza indimenticabile

Il sistema di gestione alberghiera AVE rivoluziona l’idea di benessere: fra tecnologia, design, confort e sicurezza su più livelli.

Aree wellness e spa rappresentano un biglietto da visita importante per tutti quegli alberghi che oggigiorno desiderino distinguersi. L’implementazione di questi servizi necessita di una meticolosa progettazione, orientata sì al benessere, senza prescindere dalle esigenze legate alla loro gestione né tantomeno alla sicurezza. In questo senso, il sistema di domotica alberghiera DOMINA Hotel di AVE offre una risposta efficace, evoluta ed affidabile, che consente di accrescere l’esperienza di relax migliorando in parallelo i livelli di sicurezza, ottimizzazione energetica e gestionale.

Le infinite opportunità di automazione permettono di controllare illuminazione, diffusione sonora, sistemi di ventilazione e termoregolazione in modo da ricreare l’ambiente di comfort ideale per ciascun cliente, con la possibilità di gestire l’area wellness da remoto. Il software AVE è inoltre in grado riconoscere l’assenza dell’ospite, nonché la presenza di finestre aperte, modificando autonomamente la temperatura e scollegando i carichi superflui così da evitare sprechi energetici.

Un recente esempio delle potenzialità di tale sistema è offerto dal prestigioso Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA di Matera, dov’è stato creato un impianto di gestione alberghiera altamente avanzato con controllo computerizzato della temperatura e degli accessi per le camere, nonché degli ingressi e dell’illuminazione per il centro benessere; in questo modo il personale può facilmente supervisionare l’intera struttura direttamente dal pc della reception, innalzando la qualità del servizio offerto.

Grazie alla flessibilità tipica della domotica AVE e all’affidabilità della tecnologia contactless MIFARE® è possibile sfruttare i lettori apriporta anche in ambienti differenti dalla semplice camera. Nel caso del Touring Hotel & Spa di Edolo, in provincia di Brescia, le card ospite possono essere configurate anche per l’ingresso alla spa, permettendo così la formulazione di pacchetti benessere integrati nelle tessere abilitate.

Nelle aree wellness l’acqua è un elemento indispensabile. Negli hotel dotati di piscine e docce emozionali, il rischio di guasti alle tubature è un’incognita da non sottovalutare. In tale evenienza, DOMINA Hotel agisce automaticamente a protezione degli ospiti, bloccando l’afflusso d’acqua e di elettricità al locale. Anche in presenza di un bagno turco o una sauna assicura un elevato grado di sicurezza, offrendo il monitoraggio delle chiamate d’emergenza, azionabili mediante relativi tiranti di allarme.

DOMINA Hotel si adatta facilmente a tutte le esigenze attraverso un sistema altamente scalabile e conformabile ad ogni realtà; il tutto avvalorato dai design AVE, che offrono un’estetica coordinata all’impianto elettrico e rendono disponibili innovazioni di pregio, come la tecnologia di comando touch, per un servizio all’altezza di qualsiasi aspettativa.

Sei interessato alle soluzioni AVE per hotel e B&B? Richiedi informazioni»