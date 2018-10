Home & Building 2018: tutti gli eventi in programma

Torna Home & Building, Mostra Convegno Domotica e Building Technologies, in programma il 17-18 ottobre 2018 a Verona. L’evento, giunto alla decima edizione, unisce una parte espositiva a una informativa tramite numerosi workshop di approfondimento, seminari tecnici, corsi di formazione, casi applicativi.

Ecco il programma delle giornate:

Smart Building: tecnologie per servizi innovativi

In collaborazione con Anipla – Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione

Registrazione dei partecipanti Apertura dei lavori

Alberto Servida – Università di Genova e Anipla Building 4.0: the challenge of integrated engineering

Mirko Vincenti – Beckhoff Automations La digitalizzazione del cantiere per misurare la qualità prestazionale in corso d’opera e per supportare la gestione operativa (Progetto Buil2Spec)

Andrea Costa e Edoardo Giorgi – R2M Solution Smart home, Green community. H2020 finanzia progetto italiano

Manuel Zanola – Fractalgarden Homy “Building Energy Managmenti System” – Controllo e monitoraggio della temperatura e umidità nel processo di lavorazione del tabacco

Remi Giovannone – Tecnorad Italia; Mirko Vincenti – Beckhoff Automations Building Energy Managmenti System ExcEED: il database Europeo su gli edifici di nuova generazione che trasforma dati in informazioni

Daniele Antonucci – EURAC Research Nuove esigenze di formazione: la simulazione interdisciplinare al servizio dello smart homing

Marco Chirico – Centro SimAV, Università di Genova Smart Building – Sistemi di segnalazione via rete per ridurre i tempi di intervento: il progetto PARCOM e la stazione di primo soccorso connessa

Federico Di Pietro – Patlite Building 4.0: l’innovazione tecnologica per creare ambienti perfetti. La sede della Fondazione Agnelli

Daniele Pennati – Siemens Questions & Answers Chiusura dei lavori

Prospettive di trasformazione digitale dello Smart Building

Registrazione dei partecipanti Introduzione alle tematiche del convegno

Armando Martin – Consulente industriale e giornalista Trasformare gli impianti tradizionali in impianti smart

Relatore in definizione – BTicino Prodotti e servizi per domotica, energia, illuminazione

Michele Pandolfi – Gewiss Domotica e Smart Home: la digitalizzazione dell’elettricità per gli edifici del futuro

Alessandro Ravagnin – Vimar La casa intelligente e l’Internet delle cose

Fabio Checchi – Cisco Sistemi intelligenti in ambito Building Automation

Relatore in definizione – Siemens Nuovi impianti di illuminazione con eConfigure KNX

Matteo Di Teodoro – Schneider Electric Soluzioni tecnologiche per risparmio energetico e l’efficienza in generale

Walter Vendraminetto – EDALab – Università di Verona Loytec soluzioni Building Automation con integrazione IoT

Luca Marani – Marcom Arduino e Raspberry Pi nel mondo dell’automazione professionale

Giampiero Baggiani – Sfera Labs Conclusioni e chiusura dei lavori

SENECA Connectivity Day

In collaborazione con Seneca

SENECA LETíS è la piattaforma VPN-IoT per macchine e impianti che abbatte i costi di manutenzione, automazione e gestione, con un servizio di connettività su 3 livelli: accesso remoto ai dati, controllo logico, supervisione. Saranno illustrate le potenzialità dei gateway industriali Z-PASS, del server VPN BOX e le più avanzate funzionalità per system integrator, costruttori di macchine e manutentori. Sarà presentato un demo live con tecnologia LETíS a cura di Innovation System.

Strumenti per l’Asset Management avanzato

In collaborazione con Infor

A MCM Infor organizza un importante evento sullíAsset Management, con la testimonianza di alcuni importanti Clienti che racconteranno le loro esperienze di utilizzatori della soluzione Infor EAM:

ST Microelectronics (Diego Fortugno, Project Manager) sul tema ìGestione della Manutenzione Industrialeî

(Diego Fortugno, Project Manager) sul tema ìGestione della Manutenzione Industrialeî Termigas Service (Roberto Albrici, IT Manager) sul tema del ìService di Manutenzioneî

(Roberto Albrici, IT Manager) sul tema del ìService di Manutenzioneî AT4S2 (Flavio Beretta, General Manager) sul tema ìIndicatori di Performance della Manutenzioneî

ST Microelectronis Ë una grande azienda italo-francese, per la produzione di componenti elettronici a semiconduttore leader a livello mondiale.

Termigas Service è una azienda Italiana che sviluppa servizi di Manutenzione, Ottimizzazione ed Efficienza Energetica degli impianti. Realizza un volume di affari di 26M suddiviso su 650 immobili per oltre 4Mm2 gestiti in tutta Italia è fra le migliori aziende nazionali di Facility Management Tecnico.

Oltre ai temi trattati dalle aziende sopra indicate, saranno presentate altre interessanti testimonianze proprio sulla “Soluzione Infor EAM” con illustrazioni di funzionalità nuove e avanzate che ampliano di molto líorizzonte dellíAsset Management tradizionale.

BIM – Building Information Modeling

Una delle sfide più importanti, più nuove e più richieste dal mercato, riguarda l’utilizzo di Infor EAM per gestire edifici ed infrastrutture in modo più efficiente grazie all’introduzione del BIM (Building Information Modeling). Nei nuovi Grandi Progetti di Edifici ed Infrastrutture viene infatti richiesto ai progettisti e costruttori di utilizzare le tecniche di modellazione tridimensionale che utilizzano líapproccio BIM e quindi integrano il modello con moltissime informazioni e dati. Si apre quindi un nuovo interessante capitolo su “come utilizzare i modelli BIM” e su “come valorizzare i relativi dati” per abbinarli in fase operativa all’utilizzo di strumenti di Asset Management & Manutenzione. Questi aspetti sono già indirizzati nel modulo OpenCAD BIM disponibile sulla piattaforma Infor EAM.

Anche questo tema verrà approfondito durante il convegno.

Workshop

La nuova piattaforma per l’edificio efficiente The new platform for efficient building.

Carlo Gavazzi Building Automation, security e ICT : Il monitoraggio in tempo reale di apparecchiature remote attraverso l’utilizzo dei dispositivi di segnalazione “Network” di PATLITE connessi alla rete

Patlite Europe Gmbh SPAC: Il CAD elettrico di progettazione per l’automazione industriale e le macchine speciali con 30 anni di esperienza

SDProget Industrial Software Sistemi di automazione per edifici e infrastrutture

Beckhoff Automation La nuova appliance Endian per l’ IoT: proteggi, gestisci e analizza i tuoi device

Endian Convergenza OT/IT in ambito industriale: come ottenere facilmente i dati dalle macchine

HMS Industrial Networks Dalla Raccolta Dati alla Manutenzione Predittiva

Infor Innovazione con Renovis: ottimizzare la factory automation e la gestione dellíenergia attraverso la filosofia del recupero

Renovis La scelta che crea valore: connettere, gestire e monitorare apparati, reti e applicazioni

REweb BEMS Building and Energy Management Systemî come strumento di gestione intelligente degli edifici: Case history

Tecnorad Italia

Preregistrati gratuitamente e potrai:

Accedere all’area espositiva

Accedere ai numerosi convegni e workshop

Essere ospite al coffee-break e al buffet

Ricevere gli atti e le presentazioni in PDF

Preregistrati adesso gratuitamente