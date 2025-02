EASYDOM STARK Revolution: l’Intelligenza Artificiale e l’evoluzione della domotica

L’Intelligenza Artificiale e l’evoluzione della domotica: impatti sulla progettazione elettrotecnica.

Il 27 febbraio nella sala 4 del cinema The Space a Cerro Maggiore, Milano, ti aspettiamo per uno spettacolo unico: “Easydom Stark. Dal cavo alla connessione: la rivoluzione degli impianti con l’IA”.

Sul grande schermo sarà presentata l’evoluzione della domotica che, alimentata dall’Intelligenza Artificiale (IA) e da protocolli di comunicazione avanzati come Zigbee, Z-Wave, Matter e KNX, sta trasformando radicalmente la progettazione elettrotecnica. Gli impianti elettrici tradizionali vengono ripensati per ottimizzare consumi, sicurezza ed efficienza energetica, riducendo il cablaggio e introducendo interruttori intelligenti alimentati solo da fase e neutro.

Negli ultimi anni, la domotica ha subito un’importante trasformazione tecnologica, passando da semplici sistemi di automazione a ecosistemi intelligenti in grado di apprendere e ottimizzare i consumi e le prestazioni degli impianti elettrici. L’integrazione di protocolli di comunicazione avanzati e l’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) stanno ridefinendo i paradigmi della progettazione elettrotecnica, rendendo necessario un aggiornamento delle metodologie e delle competenze richieste ai professionisti del settore.

Durante la giornata si esplorerà l’impatto di queste innovazioni sulla progettazione degli impianti, in conformità con normative tecniche chiave, tra cui la IEC 60364 e la EN 60669-2-1. Saranno approfonditi i benefici dell’IA nella gestione predittiva dei consumi, l’integrazione di Digital Twin per la simulazione avanzata e le implicazioni della cybersecurity secondo la normativa EN 303 645.

Verranno illustrate nel dettaglio le soluzioni innovative basate su intelligenza artificiale e automazione avanzata, analizzando casi studio reali e simulazioni pratiche. L’obiettivo è fornire ai progettisti e ingegneri elettrotecnici una panoramica chiara sugli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le nuove sfide del settore.

La programmazione dello spettacolo:

Dalle 17:00 alle 18:30 – Proiezione esclusiva: evoluzione della domotica, standard normativi

evoluzione della domotica, standard normativi Dalle 18:30 alle 19:00 – Dietro le quinte: impatto sulla progettazione degli impianti

impatto sulla progettazione degli impianti Dalle 19:00 alle 20:00 – Effetti speciali dal vivo: dimostrazione pratica dell’IA applicata all’impiantistica elettrica

Panoramica degli argomenti che saranno affrontati:

– Evoluzione della domotica e standard normativi.

Oggi i sistemi di home automation si basano su protocolli aperti come Zigbee, Z-Wave, Matter e KNX, garantendo interoperabilità e scalabilità. In Europa, la normativa EN 60669-2-1 regolamenta gli interruttori elettronici per uso domestico, mentre la IEC 60364 fornisce le linee guida per la progettazione degli impianti elettrici in ambienti residenziali e terziari. L’integrazione con sistemi basati su IA comporta la necessità di conformarsi anche alle direttive sulla cybersecurity, come la EN 303 645 per la sicurezza dei dispositivi IoT.

– Aspetti tecnici della nuova domotica

Topologie di rete e protocolli di comunicazione

– L’uso di reti mesh basate su Zigbee per la distribuzione intelligente dei comandi.

– La transizione da bus cablati a soluzioni wireless per l’ottimizzazione dell’infrastruttura.

– Il ruolo del protocollo Matter nell’unificazione degli standard di comunicazione.

– Eliminazione di circuiti tradizionali come deviate e invertite grazie a interruttori smart alimentati solo da fase e neutro.

– Riduzione del cablaggio con dispositivi a basso assorbimento energetico.

– Sviluppo di sistemi di supervisione con controllo remoto e manutenzione predittiva.

– Algoritmi di machine learning per l’ottimizzazione dei consumi.

– Sensori intelligenti per la gestione della temperatura e della climatizzazione (rif. EN 15232-1 sulla classificazione dell’efficienza energetica degli edifici automatizzati).

– Sistemi di monitoraggio avanzato basati su riconoscimento delle anomalie nei carichi elettrici.

– Implicazioni per la progettazione elettrotecnica. L’adozione di queste tecnologie porta a un cambiamento radicale nel lavoro dell’ingegnere elettrotecnico:

Necessità di ripensare la distribuzione dei quadri e la segmentazione degli impianti.

Utilizzo di Digital Twin per la simulazione e il monitoraggio degli impianti in fase di progettazione.

Maggiore interazione con discipline informatiche per la programmazione e l’integrazione di soluzioni AI-driven

A seguire, un aperitivo per concludere lo spettacolo.

La partecipazione all’evento è gratuita e a numero chiuso.