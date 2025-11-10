AVE partecipa a Restructura 2025

Dal 13 al 15 novembre, l’innovazione AVE incontra il mondo della ristrutturazione con un perfetto mix di design e tecnologia.

In occasione della 37ª edizione di Restructura, il salone leader del Nord-Ovest dedicato alla riqualificazione, al recupero e alla ristrutturazione edilizia, AVE presenta soluzioni d’avanguardia che uniscono estetica, tecnologia e sostenibilità.

Dal 13 al 15 novembre 2025, all’OVAL Lingotto Fiere di Torino, architetti, progettisti e professionisti del settore potranno scoprire le ultime novità dell’Azienda presso lo stand D38 : sistemi elettrici evoluti che trasformano l’impianto in un vero elemento d’arredo.

Tra le proposte in evidenza:

Whitek 44, il sistema civile total white che abbina design minimal e massima funzionalità, con comandi assiali di nuova generazione e compatibilità con le soluzioni IoT e domotiche. A completarlo la collezione di placche Pills in Corian® firmata dall’arch. Simone Micheli. Un’eccellenza AVE pluripremiata, recentemente vincitrice degli Archiproducts Design Awards 2025, del Red Dot Award 2025 e dell’European Product Design Award 2024. Un simbolo di eleganza e innovazione.

New Style e Smart New Style, linee di placche in vetro, alluminio e metallo che offrono libertà progettuale, materiali di pregio e profili ultrasottili pronti a valorizzare l’impianto elettrico e le sue funzionalità.

Il meglio della tecnologia AVE: domotica professionale e connessa IoT, sistemi per gestione alberghiera, videocitofonia e antintrusione. Soluzioni pensate per essere scalabili, integrabili tra loro e con tutte le estetiche AVE.

Fondata nel 1904, AVE è un marchio storico italiano che da sempre coniuga tecnologia e design. Grazie a un’attitudine pionieristica e a una costante ricerca estetica e funzionale, l’Azienda ha spesso anticipato le tendenze nel settore elettrico, trasformandole in soluzioni concrete per l’abitare contemporaneo. Nel corso della sua storia AVE ha collaborato con figure iconiche del design come Gio Ponti, Makio Hasuike e Andries Van Onck, ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Compasso d’Oro.

La partecipazione a Restructura 2025 conferma l’impegno dell’Azienda nel promuovere un approccio evoluto all’impiantistica, dove estetica, funzionalità e innovazione si fondono per rispondere alle sfide della progettazione contemporanea.