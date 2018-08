A Francavilla al Mare un’elegante casa domotica AVE

Tra design e soluzioni hi-tech: la domotica AVE impreziosisce gli spazi di un’elegante casa di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.

Ubicata in una posizione di prestigio vista mare, questa elegante casa domotica AVE ha scelto di affidarsi all’evoluto sistema DOMINA plus per rendere ancora più accoglienti e confortevoli i propri spazi. In questa residenza le innovative proposte AVE s’inseriscono per aumentare il comfort, la sicurezza e per offrire ai proprietari un contatto essenzialmente nuovo con la casa.

Elementi distintivi, simbolo della domotica AVE, i supervisori Touch Screen DOMINA plus si presentano come dei raffinati complementi d’arredo, incassati tra le mura domestiche, dai quali gli utenti possono gestire ogni aspetto dell’abitazione. Luci, temperatura, serramenti sono tutte funzionalità supervisionabili e facilmente controllabili da Touch Screen, così come la gestione dell’antifurto, della ventilazione e dell’irrigazione. Attraverso questi dispositivi si possono inoltre ricevere segnalazioni relative ad allarmi tecnici, controllare i propri consumi per il risparmio energetico oppure richiamare degli Scenari personalizzati per adattare la casa alle proprie abitudini. Questa particolare funzione domotica permette infatti di portare ad una determinata condizione memorizzata dal sistema alcuni dispositivi controllati. Con un unico comando i proprietari possono così gestire contemporaneamente azioni multiple, per dedicarsi un momento di relax o amministrare al meglio la propria casa.

Gli Scenari, così come la maggior parte delle funzioni domotiche, possono essere richiamati, oltre che dai supervisori Touch Screen, anche attraverso i pulsanti dedicati. Nell’abitazione di Francavilla al Mare, ad esempio, la ventilazione del bagno può essere attivata semplicemente sfiorando la superficie di una placca. In questa casa domotica AVE si è infatti optato per una soluzione di pregio per i comandi, abbinando alla domotica DOMINA plus la tecnologia touch. Perfettamente coordinati all’estetica del frontale dei Touch Screen, le placche Vera Touch in cristallo bianco a finitura lucida s’inseriscono per dare il benvenuto ad un nuovo modo d’interagire con l’ambiente domestico, che fa coincidere la massima intuitività e praticità d’uso ad un design esclusivo.

Le placche Vera Touch diventano così dei raffinati complementi d’arredo per gestire la casa, perfettamente integrati alle pareti. Risultato ottenuto attraverso delle speciali scatole da incasso AVE, che consentono un’installazione di precisione delle placche, con un effetto finale completamente a “filo muro”.

Questa elegante casa di Francavilla al Mare è un esempio di come la domotica AVE rivoluzioni il concetto stesso di abitare. Attraverso tecnologie e soluzioni innovative, il sistema sviluppato da AVE è in grado di adattarsi a qualunque necessità, impreziosendo l’abitazione con elementi di pregio, studiati per offrire quella nota estetica unica e personalizzata che chiunque vorrebbe per la propria casa.

Sei interessato alla proposta domotica AVE? Richiedi informazioni »

Per maggiori informazioni su questa realizzazione:

www.ave.it