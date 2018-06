Hi.Energy: la quarta rivoluzione industriale

Investire per crescere con il Piano Industria 4.0

Home Innovation, azienda italiana produttrice della piattaforma d’integrazione domotica Hi System, presenta i nuovi prodotti dedicati al risparmio energetico, strumenti ideali per l’Industria 4.0.

L’utilizzo di un sistema di monitoraggio e analisi energetica consente di acquisire consapevolezza sul funzionamento del proprio impianto, maturando le conoscenze necessarie a migliorarne le performance e aumentarne redditività e sostenibilità.

L’integrazione sinergica con il sistema domotico Hi System permette di espandere in modo naturale il proprio impianto domotico con un tool di contabilizzazione e diagnosi energetica, concepito per cogliere le sfide e le opportunità nate dall’Industria 4.0.

Hi.Energy, è lo strumento ideale per accedere agli incentivi fiscali, come ad esempio l’Iperammortamento (250%) previsti dal piano nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico per le azienda e l’Ecobonus (65%) previsto per i privati.

Affidabili report energetici con grafici intuitivi supportano le decisioni operative e le scelte strategiche, facilitando la gestione quotidiana, la pianificazione e anche l’individuazione tempestiva di anomalie, riducendo i tempi di risposta e i costi.

Hi.Energy si occupa della registrazione dei dati provenienti dal campo e può acquisire fino a 10.000 punti di misura (temperature, consumi energetici, dati di diagnostica, ecc.) che vengono raccolti in un database storico ed elaborati in formato grafico. I dati archiviati sono protetti tramite backup e sono fruibili in tempo reale, anche da remoto e facilmente esportabili nei principali formati standard. Hi.Energy supporta tutti i principali protocolli della Building e Home Automation e IIoT (KNX, ModBus, M-Bus, ecc.).

Le informazioni veicolate dai grafici elaborati con Hi.Energy, possono essere di supporto alla rendicontazione economica e tecnica, alle reportistiche aziendali, alla valutazione delle performance, al “forecasting” e alla diagnostica in tempo reale. Si presenta, quindi, come un servizio indispensabile per chi desidera fare un uso efficiente e responsabile delle proprie risorse.





Descrizione prodotti

Hi.Energy e HG-BOX-SYS-LOG

Hi.Energy è disponibile come servizio di espansione (Hi-SYS-LOG) della centrale domotica universale (HG-BOX-UNIV) o come server dedicato (HG-BOX-SYS-LOG).

Clock e unità di misura configurabili.

Prodotto compatibile con il programma europeo “Industria 4.0”.

Compatibile con tutti i protocolli della piattaforma domotica d’integrazione Hi System (KNX, ModBus, M-Bus, ecc.).

About Home Innovation

Home Innovation è un’azienda italiana produttrice della piattaforma d’integrazione domotica Hi System.

Home Innovation produce da circa 15 anni prodotti per l’integrazione domotica, strumenti necessari per gestire qualsiasi edificio in modo moderno, razionale, confortevole e altamente personalizzabile.

Attraverso solide basi ingegneristiche e creative, Home Innovation riunisce nella piattaforma Hi System i concetti di qualità tecnologica, design e facilità d’uso; opera principalmente nei settori della “smart home”, “building automation”, IoT e IIoT.

Home Innovation promuove e realizza corsi di formazione per aziende e professionisti su tutto il territorio italiano certificando con il marchio di qualità Hi.Team le migliori aziende e professionisti nell’ambito della domotica integrata e su misura. www.homeinnovation.it

Per maggiori informazioni:

Ufficio Stampa Home Innovation

stampa@homeinnovation.eu

Tel. +39 045 48 58 682

Riferimenti web

Network certificato : www.hiteam.it

Azienda produttrice: www.homeinnovation.it

Piattaforma domotica: www.hisystem.it